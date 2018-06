Drama v Frankfurtu: zagorel tovornjak, nato še airbus #video

Incident - Today, A lufthansa A340-300 registration D-AIFA got involved in a fire incident while being towed at Frankfurt Airport . pic.twitter.com/hvtFRUAKUu — Aviationdaily✈️الطيران يوميآ (@Aviationdailyy) June 11, 2018

Na letalu ob požaru ni bilo potnikov

Požar se je vnel na tovornjaku, ki na letališki ploščadi izvaja manevre potiskanja letal oziroma tako imenovani "push back". Ognjeni zublji so se s tega vozila prenesli še na letalo Lufthanse. Čeprav je letališka gasilska služba hitro posredovala, je ogenj delno zajel tudi sprednji del letala. Ogenj ni ogrozil letališke stavbe in drugih letal, natančnejši pregled pa bo pokazal na obseg poškodb na Lufthansinem airbusu. Te so domnevno precejšnje. Letalo bi sicer moralo danes poleteti v Philadelphio, ZDA.

Ob požaru na letalu ni bilo potnikov. Zaradi ognja so morali v bolnišnici oskrbeti deset članov oskrbovalnega osebja in gasilcev, ki so vdihovali strupene pline.

Lufthansa Airbus A340-300 (D-AIFA) sustained unknown heat damage whilst under tow at Frankfurt Airport (EDDF) when the connected tug caught fire below it. The reason for the fire is unknown yet. pic.twitter.com/vADKnxuwdE — JACDEC (@JacdecNew) June 11, 2018