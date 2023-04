Dosegli nov mejnik: japonski geni in francoska izdelava

Druga generacija toyote yaris. Foto: Toyota Toyota model yaris izdeluje 25 let. Predstavili so ga leta 1998 na avtomobilski razstavi v Frankfurtu in kot je bilo pri mnogo drugih avtomobilih, sta tudi pri yarisu še posebej v spominu ostali njegovi prvi dve generaciji. Njena dokaj jajčasta oblikovalska zasnova se je do danes močno razvila, tudi avtomobil je skladno z razredom občutno zrasel in se tako po dimenzijah kot uporabnosti približal avtomobilom spodnjega srednjega razreda. V svoji tretji generaciji imel prvič tudi hibridni pogon, v zadnji pa je dobil tako športno različico GR kot tudi izvedenko yaris cross.

Mejniki tudi za Toyotino tovarno v Franciji

Japonci so do zdaj izdelali deset milijonov yarisov. Jubilejnega so izdelali v Franciji, to je bil yaris v različici GR Sport. Prav francoska tovarna v Valenciennesu je bila neposredno povezana z yarisovo zgodovino. Tja so leta 2001 preselili yarisovo proizvodnjo z Japonske, tovarna pa je lani dosegla obseg proizvodnje skoraj 256 tisoč avtomobilov. Po številu izdelanih avtomobilov je bila s tem največja avtomobilska tovarna v Franciji. V njej trenutno zaposlujejo pet tisoč ljudi, v tovarno pa je Toyota do zdaj vložila 1,5 milijarde evrov.

In še glede mejnika deset milijonov izdelanih yarisov: za Toyoto je po modelih corolla, camry, RAV4, hilux in landcruiser še šesti model z več kot desetimi milijoni izdelanih primerkov.

Zunanjost tovarne v Franciji. Foto: Toyota

Eden izmed predhodnik mejnikov proizvodnje yarisa. Foto: Toyota