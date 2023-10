Foto: Reuters Elon Musk je na razkritju poslovnih rezultatov za tretje četrtletje priznal, da je cybertruck za Teslo nova “nočna mora”. Prilagoditev proizvodnje za tako poseben avtomobil je očitno terjala precejšen davek. Za tovarno v Austinu je napovedal letno proizvodnjo kapaciteto okrog 125 tisoč cybertruckov, kar naj bi okrog leta 2026 povečali na 250 tisoč vozil. Toda ker je Musk veliko govoril tudi o nepredvidljivi svetovni ekonomiji in precej na glas tarnal nad visokimi obrestnimi merami, je imelo to velik vpliv tudi na vrednost Tesline delnice.

Prav gotovo ne pomaga dejstvo, da je Tesla letos izgubila kar zajeten del prihodkov in zaslužkov. Razlog tiči v pocenitvah za modela Y in 3, ki so jih uvedli tako v Evropi kot tudi na Kitajskem. Že 16 četrtletji sicer poslujejo pozitivno. Tesla je imela v tretjem četrtletju 23,4 milijarde dolarjev prihodkov in ustvarila 2,3 milijarde dolarjev dobička. To je skoraj 37 odstotkov manj kot v enakem obdobju lanskega leta.

Foto: Tesla

Muskove aktivnosti in govori imajo močan vpliv na nihanja Tesline delnice

Kljub temu je vrednost delnice po Muskovem govoru v zadnjih petih dneh padla za 15 odstotkov. Na šestmesečni in letni ravni je vrednost delnice še vedno zanesljivo pozitivina - v zadnjih šestih mesecih je zrasla za 30 odstotkov, od lanskega novembra do danes pa je skoraj nespremenjena.

Januarja je sicer po Muskovem prevzemu Twitterja močno strmoglavila in je od novega leta do danes zrasla za več kot sto odstotkov. Teslini delničarji so ob Muskovih nastopih in aktivnostih tovrstnih nihanj bržkone že navajeni.

Foto: Gregor Pavšič

Toda na drugi strani so prodajni rezultati Tesle zelo stabilni. Izven Kitajske so edini proizvajalec električnih avtomobilov, ki je lahko s prodajnimi številkami zadovoljen. Tesla v letu 2023 z modelom Y še naprej vodi na evropskem trgu novih avtomobilov. Če bo model Y postal najbolje prodajani avtomobil leta v Evropi, bo to ena največjih avtomobilskih prelomnic zadnjega stoletja.

Ob tem so pred dnevi v Evropi pozdravili svoj jubilejni milijonti električni avtomobil. Začelo se je leta 2009 z omejeno serijo modela roadster, ki so ga proizvajali med leti 2008 in 2012, nato so v Evropo leta 2012 poslali prve primerke modelov S. Tri leta pozneje je sledil model X, leta 2016 pa nato model 3 kot njihov prvi velikoserijski avtomobil. Leta 2020 je sledil še model Y.

Tesla je lani v Evropi prodala 232 tisoč avtomobilov, letos bodo te številke še precej višje. Že v prvem polletju so prodali 185 tisoč avtomobilov, kar je Teslo uvrstilo v družbo znamk kot sta Fiat in Citroen. Za njimi so bili Nissan, Volvo, Seat, MG, Cupra in Mazda.

Tudi v Sloveniji bi lahko Tesla letos v enem letu prodala več kot tisoč avtomobilov.