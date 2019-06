Direktor Mercedesa v Sloveniji: Prvo mesto je mamljivo

Foto: Matej Leskovšek

Na včerajšnji predstavitvi prenovljenega razreda V smo opravili pogovor z Rastom Oderlapom, direktorjem uvoznika znamke Mercedes-Benz v Sloveniji.

Po rekordno uspešnem letu 2018, ko je bilo lani prvič registriranih 1.397 osebnih vozil znamke Mercedes-Benz, znamko letos čaka več izzivov. Prodajni adut ostaja družinski razred B in drugi najbolje prodajani je vsestransko uporabni razred V. Čeprav so Nemci z zlatimi črkami spreminjali zgodovino avantgardnih limuzin, zdaj štafetno palico prevzemajo športni terenci. Modelno ofenzivo nadaljuje prenovljeni GLC, povsem novi GLE, kmalu bo na ceste zapeljal novi GLB in GLS ter prihodnje leto bo na cestah še GLA.

''Slovenski trg je očitno dosegel neko stopnjo zasičenosti. Pri nas vedno spremljajo prodajo v vsaj dveh segmentih - pravne in fizične osebe. Kot smo zaznali, je trg stabilen pri prodaji avtomobilov fizičnim osebam, prodaja pravnim osebam pa niha iz različnih razlogov, ki so povezani s cilji posameznih blagovnih znamk doseganja tržnih deležev. Potem je treba pogledati še posamezne segmente vozil, kjer že vrabčki čivkajo, da zelo raste prodaja srednje velikih SUV in pada prodaja limuzinam. Novi GLB je zelo pomemben za naš trg, z njim bomo še bolj konkurenčni, saj je zanimanje zanj izjemno.''

Prvo mesto je zelo mamljivo

Čeprav je v zadnjih letih Volvo močno povečal svojo prodajo, pa trojici premijskih proizvajalcev v Sloveniji ne pride blizu. Audi, BMW in Mercedes-Benz so trdno zasidrani na prvih treh mestih, nemška trojica pa obvladuje večino tržnega deleža med proizvajalci premijskih avtov. Stuttgartski proizvajalec je v globalnem smislu najbolje prodajani med sebi enakimi, v Sloveniji pa malenkost zaostaja za vodilnima dvema.

''Prvo mesto je zelo mamljivo. Moramo biti previdni, da nas ne premami želja po prvem mestu s kakšnimi drugi cilji. To moramo doseči racionalno in vse skupaj dodatno premisliti.''

Razred V je v Sloveniji drugi najbolje prodajani mercedes. Prvi je družinski B, a kupci si vse večkrat želijo športnega terenca. Foto: Gašper Pirman

Električni EQC prihaja šele čez dve leti

P Prvi namenski električni EQC bo na slovenske ceste zapeljal čez približno dve leti. Foto: Gašper Pirman ri Mercedesu so težko čakali na dan, ko so zagnali stroje in začeli proizvajati srednje velikega električnega crossoverja. EQC, ki so ga začeli izdelovati v tovarni v Bremnu, kjer že izdelujejo limuzino in karavana razreda C ter modela GLC in GLC coupe, je že zapeljal na nekatere izbrane trge.

Pričakovanja so velika, tudi pri nas, a pri Mercedesu v Sloveniji ne želijo pobirati drobtinic. Zaradi omejene proizvodnje in prodajno superiornih držav (Norveška, Nizozemska, Nemčija, ZDA) bi pri nas dobili le manjše število modela EQC, zato bo na ceste zapeljal čez dve leti. Takrat bo pripravljena infrastruktura, na voljo bo večje število avtov in ljudje bodo lažje sprejeli to pogonsko spremembo.

''Po trenutnih informacijah bo EQC na slovenske ceste zapeljal čez dve leti. Verjamemo, da bo takrat dovolj proizvodnih kapacitet in bo vozilo še boljše, kot je zdaj. Zelo smo aktivni na trgu električnih vozil s smartom, kjer presegamo količino 100 avtov na leto, a na potenciale, ki jih ima znamka, nimamo vpliva. Trenutno se osredotočamo na avtomobile z motorjem na notranje zgorevanje, a se bomo v prihodnjih letih pospešeno pripravljali tudi na prihod električnih vozil. V salonih bomo začeli vgradnjo električnih polnilnic in pripravo infrastrukture, do prihoda EQC pa bomo strankam ponudili tudi vgradnjo Mercedesove hitre domače polnilnice.''