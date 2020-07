Danes razkritje: novosti za Volkswagnov prvi SUV

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen prenavlja tiguana, najbolje prodajani športni terenec v Evropi, in mu dodaja tudi športno različico R.

Oblikovne spremembe na novem tiguanu bodo s strani Volkswagna pričakovano predvsem kozmetične. Med tehničnimi izboljšavami omenjamo nov infozabavni sistem in nadgradnjo varnostno-asistenčnega sistema Travel Assist, ki zdaj deluje pri hitrostih od nič do 209 kilometrov na uro.

Prvič tudi kot priključni hibrid

Tiguan je najbolje prodajani športni terenec v Evropi in pri Volkswaagnu mu bodo namenili še dve pomembni novosti. Ena je priključno hibridni pogon, druga pa športna različica R z več kot 300 “konji”. Priključno hibridni pogon bo podoben kot v golfu, passatu in arteonu. Združeval bo 1,4-litrski bencinski turbo motor in dodatni elektromotor.

Še več podrobnosti bo na voljo po današnji spletni premieri prenovljenega modela.