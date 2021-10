Danes pri Moravčah: kaj takega v Sloveniji redko vidimo

Makadamski krog dolg 640 metrov, zmogljivi avtomobili kar brez žarometov in stranskih stekel. Avtokros je iz Slovenije skoraj izginil, a ta konec tedna se vrača. Pri Moravčah imamo celo stezo zanj in tam bo danes v dirkah nastopalo okrog 40 voznikov.

Proga je dolga 640 metrov, široka je vsaj 14 metrov, vzpon na njej pa znaša do 12 odstotkov. Foto: Matjaž Sedušak Včeraj s treningi in danes z dirkami se na progi Kapš pri Moravčah odvija atraktivna dirka v avtokrosu. Prijavljenih je 43 voznikov iz sedmih različnih držav. Med favoriti v konkurenci buggyjev so tudi Slovenci.

Čeprav so bile dirke v avtokrosu več let umaknjene iz Slovenije, ta atraktivna avtošportna panoga v Sloveniji še vedno živi. Pomembne zasluge gredo domžalskemu društvu ASC Mustang in progi Kapš pri Moravčah, ki bo ta konec tedna spet gostila mednarodne dirke v avtokrosu. Te bodo poleg slovenskega in hrvaškega državnega prvenstva štele tudi za FIA centralno-evropsko cono (CEZ).

Avtokros kot disciplina avtomobilskega športa izvira iz Češke, v Sloveniji pa so prvo predstavitveno dirko izpeljali 29. junija leta 1975. Takrat se je v Razidelu ob progi zbralo kar 40 tisoč ljudi. Deset let pozneje so namensko stezo za avtokrosu zgradili tudi v Tunjicah pri Kamniku, ki so bile pozneje dolgo eden od centrov avtokrosa v Sloveniji. Po osamosvojitvi Slovenije so v devetdesetih dirke prirejali tudi v Puconcih, na Vrhniki in v Vipavi, pred 20 leti pa se je nato začel pravi razcvet te panoge v Sloveniji. Med leti 2001 in 2010 so letno organizirali vsaj po pet dirk v avtokrosu, skupno v teh desetih letih kar 63 dirk.

Prizor z dirke pri Moravčah pred dvema letoma. Foto: Avtokrosarena

Prvi slovenski favorit je Igor Kern z buggyjem

Med Slovenci bo v konkurenci buggyjev favorit Igor Kern. Na zadnji dirki v hrvaških Gambetićih ga je sicer presenetljivo ugnal David Kosirnik in na domači dirki se bo Kern poskušal oddolžiti. Kern bi moral biti konkurenčen tudi tujcem, kjer med buggyji velja omeniti Avstrijca Moritz Winninger in Thomas Markus. Odličen je Čeh Martin Vaculik, ki pa vozi buggyja z 1,6-litrskim motorjem. V konkurenci bodo tako novinci kot tudi veterani avtokrosa.

Tomaž Burja je na primer svoje prve dirke vozil že pred več kot 30 leti. Zanimivost v konkurenci bo tudi povratek v avtokros Vladimirja Stankoviča, ki se bo iz formule na gorskohitrostnih dirkah usedel v buggyja s trilitrskim motorjem. Makadam in blato namesto počiščenega asfalta torej.

Prijavljenih je 43 voznikov iz sedmih različnih držav. Kar 24 prijavljenih voznikov prihaja iz Slovenije. Danes bodo pri Moravčah vozili treninge, jutri nato še dirke. Proga je sicer dolga 640 metrov, široka je vsaj 14 metrov, vzpon na njej pa znaša do 12 odstotkov.

Nedelja 10. oktober 2021



11.00 do 12.15 dirke: 1. vožnje

12.45 do 14.00 dirke: 2. vožnje

14.00 do 15.15 dirke: 3. vožnje

15.15 do 16.30: mali in veliki finale

17.10 razglasitev rezultatov in podelitev priznanj