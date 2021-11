Današnji dan pred 20 leti: ena najbolj norih voženj vseh časov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Colin McRae (desno) in Nicky Grist sfa se leta 2001 potegovala za naslov svetovnega prvaka. Foto: Reuters

23. novembra leta 2001 se je v Walesu začel (po krajšem uvodu predhodni večer) odločilni reli svetovnega prvenstva. Za naslov so se potegovali še štirje vozniki in prvi favorit med njimi je bil Colin McRae (ford focus WRC) s sovoznikom Nickyjem Gristom.

Video - McRaejeva izjemna vožnja leta 2001

Osupljiva vožnja na 14 kilometrov dolgem makadamskem odseku

Na drugi hitrostni preizkušnji relija pri Gwynnu je zjutraj McRae odpeljal eno svojih najbolj spektakularnih hitrostnih preizkušenj in zgornji posnetek je postal primer enega najbolj vratolomnih prikazov vožnje prek kamere v dirkalnih avtomobilih. McRae iz ovinka v ovinek na slabih 14 kilometrih vozi popolnoma brezkompromisno in njegova vožnja tudi 20 let pozneje jemlje dih. Škot, ki je v Walesu lovil svoj drugi naslov svetovnega prvaka po letu 1995, je na tej preizkušnji postavil najboljši čas. Pred Marcusom Gronholmom (peugeot 206 WRC) je imel 1,8 sekunde, pred Didierjem Aurilom (peugeot 206 WRC) pa 3,1 sekunde prednosti.

Dve hitrostni preizkušnji pozneje se je McRaejev napad slabo končal. Čeprav za naslov prvaka ni nujno potreboval zmage, je tvegal vse in tudi vse izgubil. Na četrti preizkušnji je namreč v hitrem desnem ovinku zapeljal nekoliko preveč s ceste, udarec je dvignil dirkalnik in po večkratnem prevračanju je bil focus WRC povsem uničen.

Video - nesreča McRaeja v Walesu 2001

“To je bil Colinov prepoznavni slog vožnje …”

“Želel je pridobiti nekaj prednosti, da bi imel nekaj rezerve za nadaljevanje. Vsakič je želel v ovinku odpeljati še bolj napadalno in poizkusiti dobiti še delček sekunde. Velikokrat se je to izšlo, takrat v Walesu žal ne. To je bil pač Colinov slog vožnje,” mi je pred leti v spominih na dogodke v Walesu leta 2001 povedal takratni sovoznik Grist.

To je bila za McRaeja zadnja priložnost za naslov svetovnega prvaka. Pozneje je vozil še za moštvi Citroena in Škode, a se ni več približal najvišjim mestom v skupni razvrstitvi. V nesreči s helikopterjem je McRae umrl 15. septembra leta 2007.