400 tisočakov? "McRaejeva" registrska, zmagala je tudi v Sloveniji.

Mednarodna avtomobilska zveza FIA je razred WRC vpeljala leta 1997. To je bil takrat za reli avtomobile na najvišji ravni odmik od dirkalnikov na osnovi serijskih avtomobilov, saj primernih serijskih vozil s štirikolesnim pogonom proizvajalci niso imeli veliko in zato je bila tudi udeležba v svetovnem prvenstvu manj številčna. Razred WRC je dovolil več sprememb, med drugim tudi vgradnjo štirikolesnega pogona. Tako so se pozneje svetovnemu prvenstvu pridružili tudi Škoda, Seat in Hyundai, pa Toyota z dirkalnikom na osnovi corolle, Peugeot na osnovni dvokolesno gnanega 206 in podobno.

Ta dirkalnik je leta 1999 zmagal na zadnji izvedbi relija Saturnus, ki je štela za avstrijsko državno prvenstvo. Foto: Silverstone Auctions

McRaejeva registrska za zmagovalca relija Saturnus v Sloveniji

Leta 1997 je britanski Prodrive dirkalnik WRC izdelal tudi za Subaru. Na uvodni reli Monte Carlo so na dirkalnik s šasijo številka 2 namestili registrsko oznako P2 WRC. Vozila sta ga Colin McRae in sovoznik Nicky Grist, ki pa sta odstopila z relija.

Prodrive je nato registrsko oznako P2 WRC preselil na imprezo WRC s šasijo številka 21. Ta avtomobil je za sezono 1998 romal v Avstrijo, kjer jo je vozil Achim Mörtl s sovoznikom Jörgom Pattermannom. Mörtl je spomladi 1998 s tem avtomobilom vozil na slovenskem reliju Saturnus. Storil je napako in odstopil, leta 1999 pa z isto imprezo WRC največji slovenski reli prepričljivo dobil. To je bil tudi zadnji reli Saturnus, ki je štel za avstrijsko državno prvenstvo. Mörtl si je dirkalnik delil z madžarskim prvakom Ferencom Kissem, ki je bil leta 1998 z njim na štartu tudi slovenskega relija v Velenju. Mörtl je z imprezo WRC postal avstrijski državni prvak, potem jo je leta 2000 v Avstriji vozil še Wili Stengg, nato pa so dirkalnik prodali v Veliko Britanijo.

Video: Achim Mörtl leta 1999 na reliju Saturnus

Za imprezo več kot 400 tisočakov?

Več kot 20 let pozneje, v vmesnem času je ena prvih imprez WRC zamenjala že mnogo lastnikov, bodo 25. februarja imprezo spet postavili na oder dražbe v Silverstonu.

Dražbena hiša za imprezo pričakuje od 340 do 380 tisoč funtov (od 386 do 430 tisoč evrov).

Foto: Silverstone Auctions

Foto: Silverstone Auctions

Foto: Silverstone Auctions