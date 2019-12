Cybertruck buri domišljijo: bo sploh lahko pripeljal v Evropo?

Cybertruck je resnično futurističen in oblikovno bližje vojaškim vozilom kot klasičnim poltovornjakom. Dolg je 5,8 metra, širok dva metra in visok 1,9 metra. Zaradi svojih ravnih linij in velikih ploskev še danes deli mnenja. Tako kot pri vseh stvareh pa so nekateri navdušeni nad drugačnim videzom, spet drugi pa takšne oblike nikakor ne morejo sprejeti. Foto: Tesla