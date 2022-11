"Čuvaj", ki skrbi za varnost na slovenskih cestah

V službo, po opravkih ali kar tako za "gušt" – jekleni konjički so na vaših poteh pomembni spremljevalci. Skozi življenje vas vsak dan vodijo številne in raznolike poti, a najpomembneje je, da na cilj vedno prispete varno. Pri tem je pomembno, da imate partnerja, na katerega se lahko zanesete.

Zanesete se lahko na podjetje Avto Krka, kjer opravljajo celovite storitve, ki jih potrebujete za varno in brezskrbno uporabo svojih jeklenih konjičkov. Pa naj gre za družinska opravila, nedeljski izlet, delovne aktivnosti ali čisti užitek v vožnji.

Pisalo se je leto 1997, ko so ob vznožju vinorodne Trške gore odprli svojo prvo poslovalnico tehničnih pregledov v Novem mestu. Danes pri Avto Krki za varnost vaših vozil in za vašo varnost skrbijo na 29 lokacijah z več kot 500 zaposlenimi po vsej Sloveniji. Z načrtovanjem prihodnjih 25 let si zastavljajo jasen cilj. Brez vas ni njih in skrb za vašo varnost je njihova temeljna zaveza.

V Avto Krki opravljajo celovite storitve, ki jih potrebujete za varno in brezskrbno uporabo svojih jeklenih konjičkov. Tehnični pregledi, registracije vozil, kontrola skladnosti vozil ter kontrola in servis tahografov so njihova stroka in njihova strast. Paleto svojih storitev dopolnjujejo z zavarovanji. Storitve so prilagodili potrebam vsake lokalne skupnosti, katere del so. Želijo biti dostopni in blizu prav vsakega slovenskega doma.

Okrepljeni za danes in jutri

V Avto Krki bodo naredili vse, da lahko obveznosti za vaše varne poti na cesti opravite na najbolj preprost način. In bližina njihovih poslovalnic vašemu domu je eden temeljnih gradnikov razvoja podjetja Avto Krka. Cilj, ki so si ga zadali, je poskrbeti za še večjo dostopnost. Tako tudi v prihodnjih letih načrtujejo gradnjo dodatnih lokacij, na katerih vam bodo na voljo njihove storitve.

Zavedajo se, da so le s celovito oskrbo vsake stranke najboljši. Da bi njihovo visoko kakovost, profesionalnost, dostopnost in pomembno vlogo v življenju ljudi na vseh ravneh primerno izražali, je po 25 letih prišel čas, da so tudi celostno vizualno podobo blagovne znamke Avto Krka prenovili, olepšali ter okrepili za danes in jutri.

Skrb za vitalnost vašega vozila

Osnova delovanja podjetja Avto Krka so tehnični pregledi. Odgovoren voznik za splošno varnost v cestnem prometu naredi zelo veliko tudi tako, da redno skrbi za tehnično brezhibnost svojega vozila. Cesta pač ne dopušča napak, zato morate znati predvideti in biti vedno en korak pred neželenimi dogodki. Preprečite jih lahko tudi tako, da svojemu osebnemu vozilu zagotovite redne tehnične preglede. Ti so ključnega pomena za varnost vas in preostalih udeležencev v prometu.

Tehnični pregled motornega vozila je postopek, pri katerem usposobljeni strokovnjaki podjetja Avto Krka preverijo vitalnost vozila. Namen pregleda je, da ugotovijo, ali je vaše vozilo tehnično brezhibno in varno za nadaljnjo vožnjo. Tehnični pregled morajo opraviti vsa vozila, ki so udeležena v cestnem prometu. Enako velja tudi za priklopnike in traktorje. Je pogoj, da skupaj z zavarovanjem lahko vozilo registrirate oziroma registracijo podaljšate.

Da je pregled uspešno opravljen, morate poskrbeti za naslednje stvari:

obvezno opremo – rezervno kolo, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, komplet za prvo pomoč in zimsko opremo,

– rezervno kolo, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, komplet za prvo pomoč in zimsko opremo, urejeno dokumentacijo – prometno dovoljenje, potrdilo o skladnosti, zadnjo zavarovalno polico,

– prometno dovoljenje, potrdilo o skladnosti, zadnjo zavarovalno polico, izpušne pline – emisije izpušnih plinov morajo biti v zakonsko določenih mejah in ne smejo presegati vrednosti, ki jo je podal proizvajalec vozila,

– emisije izpušnih plinov morajo biti v zakonsko določenih mejah in ne smejo presegati vrednosti, ki jo je podal proizvajalec vozila, šasijo – številke na šasiji se morajo ujemati s tistimi v dokumentu,

– številke na šasiji se morajo ujemati s tistimi v dokumentu, ustrezne zavore – razlika med zavornim učinkom levega in desnega kolesa je lahko maksimalno 30 odstotkov,

– razlika med zavornim učinkom levega in desnega kolesa je lahko maksimalno 30 odstotkov, lu č i – usmerjenost žarometov mora biti pod pravim kotom, delovati morajo vsa svetila,

– usmerjenost žarometov mora biti pod pravim kotom, delovati morajo vsa svetila, podvozje – vsi sestavni deli morajo biti ohranjeni,

– vsi sestavni deli morajo biti ohranjeni, nadgradnje – morajo biti v skladu s homologacijo,

– morajo biti v skladu s homologacijo, namembnosti in nadgradnje – namembnost uporabe oziroma oblika nadgradnje mora biti vpisana v prometnem dovoljenju in

– namembnost uporabe oziroma oblika nadgradnje mora biti vpisana v prometnem dovoljenju in brezhibnost – vsi deli vozila morajo delovati brezhibno.

Skrb podjetja Avto Krka je, da je vaše vozilo brezhibno in da ne predstavlja kakršnekoli nevarnosti v prometu.

Niste prepričani, kdaj je čas za tehnični pregled? Datum tehničnega pregleda je za prvi tehnični pregled po prvi registraciji napisan na hrbtni strani prometnega dovoljenja. Pri naslednjih tehničnih pregledih pa je datum naslednjega pregleda napisan na potrdilu o opravljenem tehničnem pregledu. OBIŠČITE NAJBLIŽJO POSLOVALNICO AVTO KRKE

Široka paleta storitev

Avto Krka niso samo tehnični pregledi. Svojim strankam lahko opravijo registracijo, prijavo ali odjavo vozil, podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja, spremembo lastništva vozil, kontrolo skladnosti in predelavo vozil, kontrolo tahografov, ATP-pregled tovornih vozil ...

In kar je danes zelo pomembno, v vseh poslovalnicah Avto Krke vam pomagajo najti in urediti vse vrste zavarovanj pri zavarovalnici po vaši izbiri.

Vam prilagojeno najboljše zavarovanje

Nesreča nikoli ne počiva in podobno velja tudi na naših cestah. Za brezskrbno vožnjo vsi vozniki potrebujejo avtomobilsko zavarovanje, ki ga sklenete ob nakupu osebnega vozila ali kateregakoli drugega motornega vozila v cestnem prometu. Poleg tehnične brezhibnosti vozila je poglavitno, da zavarujete sebe, sopotnike in vozilo, zato vam svetujemo, da sklenete kakovostno avtomobilsko zavarovanje.

V Avto Krki lahko zavarujete svoje vozilo in temu dodate še vsa druga zavarovanja. V ponudbi imajo zavarovanja vseh največjih zavarovalnic v Sloveniji, in sicer:

Zavedajo se, da so le s celovito oskrbo vsake stranke najboljši.

Zavarovalnice vam ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja ponujajo različne ugodnosti. Ugodnosti niso enake pri vseh zavarovalnicah, zato jih moramo dobro preveriti. Pri tem vam lahko pomagajo pri Avto Krki, kjer bodo za vas brez dvoma poiskali najboljšo ponudbo.

Zakaj skleniti zavarovanje pri Avto Krki? Ker bodo poskrbeli za vašo varno prihodnost in finančno neodvisnost, ker združujejo celovite zavarovalne storitve na enem mestu, ker zavarovanja prilagodijo vam in vašim potrebam in ker bodo poskrbeli, da skupaj pregledate vse možnosti izbranega zavarovanja za vas.

Pri Avto Krki lahko sklenete naslednja zavarovanja:

TUKAJ. Pridobite najugodnejšo in vam najbolj prilagojeno ponudbo zavarovanja

Vse na enem mestu

Opravljen tehnični pregled je, kot že omenjeno, skupaj z zavarovanjem pogoj, da lahko vozilo registrirate oziroma registracijo podaljšate. Pri Avto Krki lahko vse opravite na enem mestu.

Registracija vozila je vpis podatkov o vozilu, lastniku vozila in registrski oznaki v evidenco registriranih vozil. Vabljeni, da jo opravite pri Avto Krki, kjer se boste prepričali, da je postopek registracije zelo preprost.

Registracijo vozila pri njih lahko opravite v katerikoli izmed njihovih 29 poslovalnic.

Vrhunska tehnologija, prijazna storitev

Ne glede na vrsto storitve boste pri Avto Krki deležni prijazne obravnave, dobre storitve in nenazadnje tudi vrhunske tehnologije.

Dejstvo je, da se z velikimi premiki v električno mobilnost spreminjajo načini naših vsakodnevnih voženj in skrb za vozila. Pri Avto Krki se zavedajo, da so tehnološke spremembe nenehne naložbe v njihov posel. "Zaupajte nam, da sledimo tehnologiji za vas. Iz preprostega razloga, ker je naša skrb za vas naše vodilo," povedo.

Ker jim je mar za vašo varnost, zato vedno poskrbijo, da sta tehnologija, ki jo uporabljajo, in storitev, ki jo opravljajo, v koraku s časom. Z vso odgovornostjo, spoštovanjem in zaupanjem. Z visokimi cilji, zanimivimi izkušnjami in izjemnimi dosežki.