Črna napoved: umik treh ključnih avtomobilov iz Evrope že jeseni?

Prejšnji mesec so pri Mitsubishiju uradno napovedali, da novih generacij svojih najbolj priljubljenih modelov v Evropo ne bodo več pošiljali. Natančen časovni načrt spremembe poslovanja pa vendarle ni bil znan. Po neuradnih napovedih Autonews Europe, kjer se sklicujejo na vire iz tovarne, pa naj bi Mitsubishi že septembra v Evropo nehal uvažati tri ključne modele – outlanderja PHEV (najbolje prodajani priključni hibrid v Evropi) in še modela ASX ter eclipse cross. Ti trije modeli za Mitsubishi v Evropi predstavljajo okrog 64 odstotkov prodaje, ki je v prvem polletju sicer znašala 54 tisoč avtomobilov.

Očitno bosta lahko na trgu do leta 2021 ostala še mestni malček spacestar in poltovornjak L200.

Kaj bi bilo s prodajalci in serviserji?

Mitsubishi je sicer v Evropi nišna znamka, ki pa ima prav tako razvejano mrežo trgovcev in serviserjev. Če bi res prišlo do umika treh ključnih modelov, bi to pod vprašaj postavilo tudi poslovanje marsikaterega med njimi. Ti bi se soočili tudi s težavo razprodaje vozil z zaloge.

Pri Mitsubishiju teh neuradnih napovedi za zdaj še niso komentirali.