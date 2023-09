Citroën C5 Aircross: edinstven SUV, ki navdušuje

Oglasno sporočilo

Citroën C5 Aircross je več kot le SUV. Predstavlja simbol udobja in zmogljivosti. Z izrazitim in drznim dizajnom, ki ne ostane neopažen na cesti, vas bo navdušil s svojo odločnostjo in edinstvenostjo. Velika kolesa in privzdignjeno podvozje so le nekateri od elementov, ki naredijo to vozilo primerno tudi za teren zunaj mestnih ulic.

V notranjosti boste našli oazo udobja in prostornosti. Modularna zasnova vam omogoča prilagajanje notranjosti vozila glede na vaše potrebe, kar pomeni, da se Citroën C5 Aircross prilagodi vam, ne pa obratno. Citroën C5 Aircross je opremljen tudi z novo generacijo sedežev Citroën Advanced Comfort®, ki omogočajo edinstveno udobje sedenja, ima izboljšana večplastna izolirana stekla, kar zagotavlja še več varnosti in udobja, ima razkošen prtljažni prostor in še mnogo več. S tem vozilom boste lahko premagovali tako vsakodnevne izzive kot tudi avanturistične poti.

Ali ste vedeli, da C5 Aircross nudi tudi tri ločene zadnje sedeže, ki so pomični, nagibni in zložljivi? To omogoča, da lahko brez težav namestite zadaj tri otroške sedeže ali pa zelo udobno in z dovolj prostora vozite tri odrasle osebe.

Ne glede na to, ali ste ljubitelj mestnih ulic ali pa se radi podate v naravo, bo Citroën C5 Aircross zadovoljil vaše potrebe. S svojo zmogljivostjo in varnostjo vas bo vedno pripeljal tja, kamor želite, ne da bi se morali odreči udobju.

Nič več kompromisov. Nič več običajnega. Citroën C5 Aircross je vozilo, ki združuje edinstven karakter s prepoznavnim dizajnom. Vstopite v svet, kjer udobje, prostornost in zmogljivost postanejo vaša vsakdanja resničnost. Izberite Citroën C5 Aircross in izrazite svojo strast do vožnje.

Izberite svojo najljubšo kombinacijo s pomočjo konfiguratorja Citroën.

Odkrijte tudi priključnohibridni motor, ki združuje najboljše iz obeh svetov – električno mobilnost za vaše vsakodnevne potrebe in bencinski motor za daljša potovanja. To vam omogoča užitke v vožnji brez emisij in hrupa, obenem pa vas popolnoma osvobodi skrbi glede polnjenja. Doživetje tišine v električnem načinu vožnje predstavlja še bolj umirjeno vožnjo, ki ob tem zagotavlja enako učinkovitost. Citroën C5 Aircross Hybrid namreč omogoča optimalne zmogljivosti s pomočjo električnega motorja, ki poveča moč motorja z notranjim zgorevanjem, tako da skupno razvijeta kar 225 konjskih moči. Ob tem pa vam omogoča doseg do 63 kilometrov (cikel WLTP) na eno polnjenje, kar je dovolj za večino vsakodnevnih potreb. Ko pa se odločite za daljša potovanja, prevzame nadzor bencinski motor.

Zadnja novost pa je prenovljen model C5 Aircross, ki predstavlja povsem nov pogonski sklop Hybrid 136. Inovativna hibridna tehnologija združuje bencinski motor PureTech 136 KM (100 kW) nove generacije, novi elektrificirani menjalnik ë-DCS6 z dvojno sklopko in elektromotor z močjo 21 kW in 48-voltno baterijo, ki se samodejno polni v določenih fazah vožnje.

Zdaj je čas, da naredite korak naprej in poskrbite, da bo vaša vsakodnevna vožnja udobna, varna in zmogljiva tako po mestnih ulicah kot zunaj mesta. Citroën C5 Aircross vam ponuja popolno ravnovesje med učinkovitostjo in udobjem, brez kompromisov. Spremljajte Citroën tudi na družbenih omrežjih: Facebook, Instagram in LinkedIn.

