Citroën C4: mestni terenec s pridihom kupeja?

Oglasno sporočilo

Menite, da v svetu mestnih križancev za svobodomiselne posameznike ni nobene izbire. No, lahko vam oprostimo to zmoto, saj je Citroën C4 popoln protistrup za turobno enoličnost, ki jo dobite pri večini mestnih avtomobilov.

Ko gre za kombilimuzine C-segmenta, je na trgu izbira pestra, in proizvajalci bomo storili vse, da bi naša ponudba izstopala. In Citroën se nikoli ni bal drznega dizajna, že vse od spačka do nenavadnega C4 Cactusa. Ta zadnja, tretja generacija Citroëna C4, pri tem ni nobena izjema. Z dizajnom mestnega križanca in stilskimi potezami, prevzetih naravnost iz futurističnih konceptnih vozil.

Citroënova limuzina ni podobna vsem drugim in veliko da na udobje. Poleg tega to ni križanec. Je pa dobro vprašanje, kaj je – še vedno je kombilimuzina, a nekoliko višja. Če bi C4 imenovali kombilimuzina (kot v prvih dveh generacijah), bi imeli prav. Ali pa zaradi te padajoče strešne linije ta Citroën postane bolj terenec s pridihom kupeja? Ja, ta Citroën tretje generacije je edinstvena kombinacija vsega naštetega.

Foto: Citroën

Futurističen svetlobni podpis, ki izhaja iz koncepta CXPerience, sloni na obeh koncih modela – spredaj ostaja značilno citroënovski, medtem ko se zadnje luči združujejo prek aerodinamično učinkovitega spojlerja. Stilski, črn spojler Citroënu C4 doda nekaj športnosti in poskrbi, da spodnjega dela zadnjega stekla nikoli ne zalije dež!

Pokrov motorja je visok – pravzaprav visok kot pri SUV. In to namerno, saj se francoski proizvajalec avtomobilov pri oblikovanju tega avtomobila močno naslanja na segment križancev. Povišana vozna višina, plastične obloge okoli blatniških košev in velika 18-palčna platišča z dokaj nizkimi profilnimi pnevmatikami poskrbijo, da je ta kombilimuzina fizično ponosna pred konkurenco.

Citroën C4 prinaša svež pristop v segment majhnih kompaktnih športnih limuzin z ravno dovolj inovativnosti francoske znamke, da izstopa iz množice. Če iščete avto, ki bo pritegnil pozornost na parkirišču trgovinskega središča, je Citroën C4 veliko boljša izbira kot bolj običajne alternative.

Citroën C4 je torej skoraj edinstven v svojem bistvu: udobju. Ja, to je model, ki želi biti znan kot najudobnejša možnost v segmentu kombilimuzin. In to je čisto Citroënova domena, kajne? Citroën ne sledi istemu pojmu športnosti, ki pesti druga vozila na trgu in neizogibno pomeni trdo vožnjo in nesramno pospeševanje. Sčasoma vsi pridemo v starost, ko si zaželimo nekaj bolj prožne in mehke vožnje, le da nekateri to starost dosežemo prej kot drugi.

Foto: Citroën

Citroën C4 je opremljen z vzmetenjem s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki ®, ki so značilna za legendarna vozila Citroën in s pomočjo katerih vozilo premaga vse ovire, od cestnih grbin in jarkov do hitrih zavojev in drugih neravnin na cesti.

Tehnologija vzmetenja skupaj s sedeži Advanced Comfort zmanjša tresenje, ki ga vozniki pogosto občutijo med vožnjo čez ovire ali nepravilnosti na cestišču.

Citroën C4 je opremljen s širokimi sedali in naslonjali, ki zagotavljajo različne vrste udobja. Vizualno udobje oblazinjenja, udobje ob dotiku po zaslugi takojšnjega občutka mehkobe in dobre opore ter udobje sedenja po zaslugi penaste gume visoke gostote na sredini sedežev, ki preprečuje ugrezanje po dolgih urah vožnje. Sedeži so izjemno mehki, saj so nadvse udobni in se ne pogreznete vanje kot v star fotelj. Pri Citroënu pravimo, da tako ustvarjamo udobje dnevne sobe na kolesih, in ko boste prvič sedli na voznikov sedež, boste temu težko nasprotovali.

Foto: Citroën

Kljub strmo nagnjenemu vetrobranskemu steklu, zaradi katerega je armaturna plošča precej blizu, je dovolj prostora tudi za več kot 185 centimetrov visoko osebo, da se lahko udobno namesti na voznikov ali sovoznikov sedež.

Za enostavno bivanje v notranjosti poskrbijo prostorne površine, priročna odlagalna mesta in domiselne razporeditve sedežev. Poleg tega pa dolga medosna razdalja C4 ponuja zares več prostora v predelu kolen na zadnjih sedežih. Zaradi zelo širokih sedežev pa se lahko zadaj namestijo trije potniki, ki jim je na voljo optimalno udobje.

Pri Citroënu se zavzemamo, da svojim strankam zagotovimo najboljšo mogočo izkušnjo potovanja ne glede na cestno površino.

Foto: Citroën

Citroën C4 je narejen za ljudi, ki ne želijo sklepati kompromisov pri udobju vožnje in prostornosti vozila. Zapeljal vas bo varno, potovanje pa bo naredil zabavno s sistemi pomoči pri vožnji in pametnimi rešitvami.

Avtor članka: Polona Gruden, C Automobil Import, d. o. o.

Naročnik oglasnega sporočila je C Automobil Import, d. o. o.