Foto: CNS BYD je izdelal in splavil že četrto ladjo za prevoz avtomobilov – tako največji kitajski avtomobilski proizvajalec skrbi za logistiko prevoza na tuje trge. Četrto ladjo so poimenovali po mestu Shenzen, domačem mestu za BYD. Ta ladja je za zdaj tudi največja med vsemi štirimi.

To je celo največja ladja za prevoze avtomobilov (tako imenovani tip ladje ro-ro). Dolga je 219 metrov, široka 37,7 metra, njen ugrez pa znaša do sedem metrov. Najvišja hitrost plovbe je 18,5 vozla oziroma dobrih 34 kilometrov na uro.

Najpomembneje: ladja lahko pelje do 9.200 avtomobilov.

Ladja uporablja dvojni tip goriva. Poleg dizelskega jo poganja tudi utekočinjeni plin. Posebnost ladje so tudi baterije, ki bodo predvidoma zagotavljale pogon v pristaniščih.

Načrtujejo kar osem ladij

Prvo ladjo so splavili lani januarja. To je bila ladja Explorer, sledili sta še ladji Changzhou in Hefei.

BYD želi do leta 2026 predstaviti osem podobnih ladij. Lani so izvozili 417 tisoč avtomobilov, kar je bilo 71 odstotkov več kot predlani. Lani je BYD skupno prodal 4,2 milijona avtomobilov, tako da je bil delež izvoza okrog deset odstotkov.

