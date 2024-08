Novo partnerstvo sta sklenila ponudnik mobilnostnih storitev Uber in največji kitajski avtomobilski proizvajalec BYD. Kitajci bodo za Uberjevo platformo namenili sto tisoč svojih avtomobilov. Napoved sodelovanja med Američani in Kitajci je dolgoročna, podrobnejše informacije z izjemo končnega števila vozil pa niso znane. Tako ni jasno, v kakšnem obdobju bo BYD dostavil sto tisoč avtomobilov in kateri modeli bodo vključeni. Ti bodo imeli električni ali priključnohibridni pogon, saj klasičnih pogonov brez priključnega kabla BYD ne izdeluje.

Znano je, da bosta začetna trga Evropa in Južna Amerika, pozneje tudi Bližnji vzhod, Kanada, Avstralija ter Nova Zelandija.

Med partnerskimi cilji Uber in BYD omenjata tudi razvoj na samovozečih platformah.