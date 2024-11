BYD in BMW z novima tovarnama na Madžarskem že 2025

Novi tovarni BMW in BYD bosta na Madžarskem začeli delovati v drugi polovici prihodnjega leta, pričakovan dvig gospodarske rasti pa bi bil lahko tudi dobra novica za Viktorja Orbana pred parlamentarnimi volitvami v letu 2026.

Madžarska je danes pomemben avtomobilski partner na razpotju med Evropo in Azijo, saj ji je uspelo pritegniti investicije tako iz Nemčije kot tudi iz Kitajske. Pri naših vzhodnih sosedih imata že dolgo svoji tovarni tako Mercedes-Benz kot Audi, prihodnje leto pa bo novo tovarno pri Debrecenu odprl tudi BMW.

Foto: BYD

Ta tovarna bo začela delovati v drugi polovici leta 2025, so za Reuters potrdili iz kabineta madžarskega premierja Viktorja Orbana.

BMW bo izdeloval svoje visokotehnološke avtomobile z nove električne platforme Neue Klasse. Pri Szegedu bodo prav tako že prihodnje leto odprli tovarno kitajskega BYD, kar bo sploh prva avtomobilska tovarna kitajskega proizvajalca v Evropi. BYD, največji kitajski proizvajalec avtomobilov, bo v njej izdeloval avtomobile za evropski trg.

S tem se bodo izognili visokim carinam – ob dozdajšnjih desetodstotnih jim je Evropska unija letos naložila še dodatnih 17 odstotkov uvoznih carin. To velja le za električne avtomobile, medtem ko se bodo njihovi priključnohibridni avtomobili tem višjim carinam izognili.

Nastaja velika tovarna baterij

Kitajsko naložbo na Madžarskem je opravil tudi Nio z gradnjo tovarne za njihove postaje za menjavo baterij, veliko večjo investicijo pa je zagotovil CATL. Največji svetovni proizvajalec baterij bo pri Debrecenu odprl tovarno baterij, s katerimi bodo zalagali tovarne BMW in Mercedesa. Proizvodna kapaciteta tovarne bo sto gigvatnih ur, kar zadošča za več kot milijon električnih avtomobilov.

Vse to so seveda dobre novice za Madžare, ki se lahko nadejajo številnih zaposlitev v novi tovarni. Pred leti smo se v okolici Kecskemeta, kjer ima tovarno Mercedes, prepričali o vplivu take tovarne na sicer precej ruralno območje Madžarske.

Na hitro gradnjo avtomobilskih tovarn pa računa tudi Orban. Gospodarska rast na Madžarskem se je letos upočasnila za 0,3 odstotka, kar je slab obet pred novimi volitvami v letu 2026. Orbanu se na teh obeta resnejša opozicija. Po oceni trenutne madžarske vlade bo gospodarska rast v prihodnjem letu 3,4-odstotna.