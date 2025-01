Bruseljska avtomobilska razstava je letos spet pritegnila veliko zanimivih avtomobilskih novosti. Poleg dodelanega koncepta renault twinga je BYD v Belgiji pokazal tudi svoj novi model atto 2, ki je za Kitajce pomemben adut za evropski avtomobilski trg.

To je 14 centimetrov krajši in 4,5 centimetra ožji avtomobil ob atta 3 in bo tako sodil med kompaktne križance segmenta B. To je prodajno najpomembnejši razred v Evropi. Cenovno bo atto 2 sodil pod modela atto 3 in dolphin, kar napoveduje izhodiščno ceno pri dobrih 30 tisoč evrih.

Foto: BYD

Dve bateriji, cene sledijo marca

Atto 2 bo v Evropi najprej na voljo z manjšo baterijo kapacitete 45 kilovatnih ur, ki so robustnega tipa LFP. Čez leto bo na voljo tudi večja baterija. Sodeč po modelu dolphin bi bila lahko kapaciteta večje baterije 60 kilovatnih ur.

Glede cen za zdaj uradnih napovedi ni. BYD bo cene razkril marca, ko se bo prodaja atta 2 začela v Nemčiji.

Proizvodnja kmalu na Madžarskem

BYD bo atto 2 sprva uvažal s Kitajske, kar pa bo le začasna rešitev. Atto 2 bo namreč tretji model, ki ga bo BYD izdeloval v tovarni na Madžarskem. Tam se bo proizvodnja začela letos, in sicer najprej z modeloma atto 3 in dolphin, proizvodnja atta 2 pa bo stekla prihodnje leto.

BYD za zdaj uradno v Sloveniji še nima svojega zastopnika, neuradno pa je poslu z največjim kitajskim proizvajalcem avtomobilov najbližje skupina Emil Frey.

Foto: BYD

Foto: BYD

Foto: BYD

Foto: BYD