Brutalni karavan: 510 "konjev" in 1.510 litrov prtljažnika

BMW je svoj kultni športni model M3 prvič razkril tudi v karavanski izvedbi. Moč šestvaljnika bo dobrih 500 "konjev", štirikolesni pogon je serijski, enako tudi dostop do 500-litrskega prtljažnika zgolj z odpiranjem stekla na zadnjih vratih. Med karavanskim in limuzinskim M3 le za tisoč evrov razlike.

Foto: BMW BMW je prvega M3 na ceste poslal sredi osemdesetih let in M3 bo šele po 36 letih dobil svojo karavansko nadgradnjo. Pri njej so Bavarci uporabili novi M3, ki pa so ga v nekaterih pogledih (ima malenkostno širši kolotek zadaj, enako tudi dodatne ojačitve) tudi prilagodili novi karoserijski izvedbi.

Izrazito športni karavan je dolg 4,79 metra, širok 1,9 metra in ima 2,85 metra medosne razdalje. Prazen ima maso dobre 1,8 tone.

Foto: BMW

M3 touring bo na voljo le v različici competition, kar pomeni pogonski trilitrski šestvaljni motor z močjo 375 kilovatov (510 "konjev"). Do 100 kilometrov na uro omogoča pospešek v 3,6 sekunde in najvišjo hitrost 250 kilometrov na uro – z nadgradnjo bo mogoče to hitrost povišati na 280 kilometrov na uro.

Štirikolesni pogon xDrive je serijski, moč pa se na kolesa prenaša prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika. S pomočjo elektronike bo mogoče nadzirati razporejanje moči in navora med osema, kar bo omogočilo lažje drsenje.

V takem načinu je mogoče avtomobil peljati tudi s pogonom le na dve kolesi. Pri BMW-ju obljubljajo razporeditev mase v razmerju "skoraj" 50:50. Serijsko bo imel M3 touring spredaj 19-, zadaj pa 20-palčna kolesa.

Foto: BMW

Foto: BMW

Od 500 do 1.510 litrov prtljažnega prostora

Prostornina prtljažnika znaša 500 litrov. M3 touring bo serijsko opremljen z elektronsko dvižnimi zadnjimi vrati. Pri teh bo mogoče odpreti tudi le steklo in tako še hitreje dostopati do prtljažnika.

Zadaj so trije sedeži polne velikosti, ki jih bo mogoče podirati v razmerju 40:20:20. Največja prostornina znaša 1.510 litrov.

Dodatek za karavana vsaj v Nemčiji tisoč evrov

V vozniškem prostoru, primerjano z limuzinskim M3, izstopa kombinacija 12,3-palčnih digitalnih merilnikov in 14,9-palčnega osrednjega zaslona na dotik. To je v skladu z osmo generacijo BMW-jevega infozabavnega sistema.

V Nemčiji bo M3 touring stal od 73.200 evrov naprej, kar je tisoč evrov več kot stane limuzinski M3.

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW