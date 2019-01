Bosta BMW in Mercedes res združila moči?

Že več let lahko v avtomobilski industriji spremljamo sinergije posameznih proizvajalcev, ki si delijo razvojne stroške in znanje ter so posledično lahko na trgu bolj konkurenčni. Potem ko sta nedavno partnerstvo sklenila Volkswagen in Ford, bi lahko do sodelovanja prišlo tudi med velikima nemškima tekmecema BMW-jem in Mercedes-Benzom, je poročal nemški poslovni časnik Handelsblatt.

Prek sodelovanja bi lahko privarčevali več milijard evrov

Do sodelovanja bi lahko prišlo pri razvoju avtomobilov kompaktnega razreda, na primer BMW serije 1 in naslednjega Mercedes-Benzovega razreda A. Delitev arhitekturne platforme avtomobilov bi obema znamkama privarčevala na milijarde evrov, ta denar pa bi lahko vlagali v razvoj novih tehnologij in ublažili pričakovan padec dobičkonosnosti v naslednjih letih.

Tudi če se bodo pogovori med Münchnom in Stuttgartom nadaljevali, skupnih avtomobilov na cestah ne bo pred letom 2025.

Daimler in BMW sicer že sodelujeta na področju podpore avtomobilov z zemljevidi – leta 2015 sta skupaj z Audijem od Nokie kupila družbo Here – združila pa sta tudi sistema souporabe avtomobilov Car2Go in DriveNow.