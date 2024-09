Bomo v Sloveniji dobili novega gorskega kralja? Kandidata sta predvsem dva.

Foto: WRC Croatia Matevž Čuden (porsche GT3 cup), Patrik Ruzzier (fiat punto kit car) in Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) so vodilni v skupnem seštevku gorskega državnega prvenstva pred dirko v Buzetu. Na dirko v Buzetu sta prijavljena tudi Milan Bubnič (lancia delta) in Matej Grudnik (renault clio E1), ki veljata za glavna favorita za zmago na tokratni dirki. V skupni razvrstitvi dirke bosta kandidata za visoka mesta med Slovenci tudi Vladimir Stankovič (osella PA21) in Mark Ivanov (wolf GB08 thunder).

Bubnič ima teoretično sicer še možnosti, da ubrani naslov, toda po devetih njegovih naslovih se zdaj vseeno na vrhu slovenskega gorskohitrostnega dirkanja obeta novo ime.

Foto: osebni arhiv

Čuden ima v skupnem seštevku državnega prvenstva 93, Ruzzier 76 in Dovjak 75 točk. Glede na hitrost na letošnjih dirkah sta osrednja kandidata za vrh Čuden in Dovjak, ki ju torej loči 18 točk.

Razlika je velika, kar je po dirki v Ilirski Bistrici priznal tudi Dovjak. Njegov glavni cilj v Buzetu bo naslov evropskega podprvaka v Razredu 3. Če pa bi Dovjak obakrat zmagal, Čudnu zgolj uvrstitve med prve tri na zadnjih dveh dirkah ne zadoščajo za naslov državnega prvaka. Možnosti aktualnega državnega prvaka Milana Bubniča (lancia delta) so le še teoretične, saj za Čudnom zaostaja že 33 točk.

Foto: WRC Croatia

Foto: Gregor Pavšič

Dve dirki pred koncem državnega prvenstva je razlika najmanjša v Razredu 5A. Za naslov prvaka se bosta pomerila Alojz Udovč (renault clio R3) in Denis Mikuletič (honda civic), oba pa pred zaključkom sezone ločita le dve točki. Letos ta oba po dvakrat zmagala. Udovč slabši kot tretji še ni bil, Mikuletič pa si je omenjeni zaostanek privozil s četrtim mestom na Gorjancih. Na tretjem mestu so kar trije vozniki (Daniel Trček, Nejc Trček in Primož Kavšek) z enakim številom točk, a vodilna Udovča in Mikuletiča lahko ogrozijo le še teoretično.

Dekle za naslov podprvakinje v najštevilnejšem razredu

Maša Eržen v Buzetu vodi dirko za naslov podprvaka v najbolj številčnem razredu gorskohitrostnega državnega prvenstva. To je Razred 5B, kjer lahko Žan Cankar (MG ZR 105) - letos je trikrat zmagal in bil enkrat drugi - že potrdi naslov državnega prvaka. Bolj zanimivo pa bo v boju za drugo mesto.

Pred Buzetom ga v svojih rokah drži Maša Eržen (peugeot 306), ki je v Ilirski Bistrici po napaki v prvi vožnji izvlekla končno peto mesto in s tem tudi še lepo prednost pred njenim glavnim tekmecem Nejcem Kukcem (renault clio). Eržen ima pred Kukcem, ki je odstopil na prvi dirki v Skradinu, 15 točk naskoka. Ob naštetih je letos na vseh gorskih dirkah v tem razredu nastopil le še Anton Jus (renault twingo).

Foto: Aljaž Jež

Četrtina tekmovalcev v Buzetu bo Slovencev

Med prijetna presenečenja letošnje sezone sodi Maja Šketelj (peugeot 206), prav tako tudi ilirskobistriški zmagovalec (in drugi iz Podnanosa) Miha Ivančič (MG ZR 105) - na dirko v Buzetu Ivančič ni prijavljen.

Lani je bil med Slovenci v Buzetu najhitrejši Vladimir Stankovič (osella PA21), v konkurenci državnega prvenstva pa Milan Bubnič (lancia delta) pred Anžetom Dovjakom (hyundai i30 TCR) in Matevžem Čudnom (porsche GT3 cup).

Dirka v Buzetu bo v soboto in nedeljo že tradicionalno zaključila letošnje evropsko gorsko prvenstvo. Na dirki bo nastopilo okrog 200 tekmovalcev. Državno prvenstvo se bo oktobra zaključilo z dirko v italijanskem Čedadu.

