Boleča sodba za Kitajce: nič več kopiranja avtomobilov?

Jaguar Land Rover je v sodnem sporu zaradi kopiranja range roverja evoqueja dobil pravico do odškodnine s strani kitajske družbe Jiangling Motor. Njihov športni terenec je bil pred leti vendarle preveč podoben evoqueju. Kitajski razsodniki so pritrdili pritožbi Jaguar Land Roverja, da je bil kitajski športni terenec landwind X7 v petih elementih prekopirani evoque.

Sporni kitajski SUV le do prenove

Kitajci bodo morali Jaguar Land Roverju plačati kompenzacijo. Sodba se nanaša na originalni landwind X7 iz leta 2014, s prenovo pa so nekatere najbolj očitne prekopirane elemente že umaknili in po prenovi avtomobil ni več sporen.

Landwind je leta 2016 prodal 80 tisoč vozil in X7 je zagotavljal večinski del te prodaje.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Kitajska kopija je od evoqua trikrat cenejša

Tradicionalni avtomobilski proizvajalci so se več let pritoževali nad kitajskimi kopijami njihovih vozil, ki so bile tudi nekajkrat cenejše. Landwind X7 na primer na Kitajskem stane dobrih 17 tisoč evrov, v Evropi pa se cene evoqueja začnejo pri 50 tisočakih. Zadnja odločitev bi lahko pomenila zasuk v sodnih praksah in podobnih pritožbah.

Jaguar Land Roverju so leta 2016 na Kitajskem preklicali patent na obliko evoqueja, ker so to obliko najprej patentirali izven Kitajske. Kot odgovor na ta preklic so nato tožili Jiangling Motor in zdaj tožbo tudi dobili.

Obe družbi na kitajskem avtomobilskem trgu sicer nista med najbolj prodajno uspešnimi. V prvih dveh mesecih je Landwind prodal 2.746 avtomobilov, kar ga je uvrstilo na 61. mesto med najuspešnejšimi avtomobilskimi znamkami. Land Rover se je z 3.342 prodanimi vozili uvrstil dve mesti višje.