Boj na dveh frontah – proti golfu in proti SUV-jem #foto

Hyundai bi moral prenovljeni model i30 pripeljati na avtosalon v Ženevi, a je epidemija preložila naše prvo snidenje z enim od prodajno najpomembnejših modelov znamke. Pol leta pozneje je zapeljal na naša tla z drugačnim videzom, tremi hibridnimi motorji in poudarjeno digitalno pametjo. Tako kot prej so na voljo tri izvedenke (kombilimuzina, fastback in karavan), cene se začnejo pri 18 tisoč evrih.

Tudi pri modelni družini i30 se pozna prodajni vpliv športnih terencev, ki z vsakim mesecem le pridobivajo prodajne številke, medtem ko klasične karoserijske oblike počasi izgubljajo zveste kupce. I30 ostaja prodajno močan adut znamke, a tucson in kona prevzemata vse večji delež. A naj se vrnemo k i30: v Sloveniji še vedno prevladuje običajna petvratna kombilimuzina, okoli 15 odstotkov kupcev se odloči za športno-atraktivni fastback in le še okoli 10 ali 15 odstotkov za karavansko različico. Tokrat sicer ni bilo govora o i30N, ima pa po novem pomembno nalogo športni paket N-line. Delež tistih, ki si želijo športnega videza, obenem pa bi radi ohranili varčnost in udobje običajne različice, se povečuje.

Na cesti se hitro loči od starega

Čeprav gre za osvežitev, so pri Hyundaiu kar pošteno spremenili zunanjo podobo. i30, tekmec VW golfa, opel astre, peugeota 308 in drugih kombilimuzin v tem prodajno še vedno uspešnem razredu, je dobil nov, bolj oster nos. V oči najprej padejo tanjši žarometi z dnevnimi lučmi LED v obliki črke V, masko hladilnika so razširili in okrasili s tridimenzionalnim vzorcem. Bočna linija ostaja nespremenjena, vendar jo popestrijo nove oblike platišč. Na zadku so spremembe prav tako manjše. Dizajn pri zadnjih lučeh je spremenjen in s svetlobno linijo v obliki črke V spominja na sprednje žaromete.

Digitalni merilniki in večja večopravilna enota

Lastniki i30 bodo v prenovljenem modelu sicer našli malce drugačne prezračevalne šobe in nove barve oblazinjenja. Malce manj pozorne oči bodo bistveno lažje opazile večjo 10,25-palčno večopravilno enoto, drugačen pa bo tudi pogled na merilnike. Na seznamu dodatne opreme so namreč na voljo tudi sedempalčni digitalni merilniki (fotografija zgoraj).

Največ kupcev izbere osnovni motor, a za tisočaka je mogoče dobiti odličen turbomotor

Nekaj besed naj sprva namenimo novi hibridni motorni paleti. Litrski trivaljnik z 88 kilovati je mogoče z doplačilom 2.600 opremiti z Na seznamu motorjev so tri pomembne novosti: prihod blagohibridnih opcij. Foto: Gašper Pirman 48-voltnim sistemom, kar prinaša skoraj nezaznavno delovanje sistema stop & start, manjšo povprečno porabo in izboljša kakovost vožnje – a je višje doplačilo tudi zaradi najvišje stopnje opreme, ki je pri običajnem bencinarju ni na voljo, in T-GDI 120 MHEV je opremljen še s šeststopenjskim inteligentnim ročnim menjalnikom. Z enakim sistemom je opremljen tudi močnejši 1,5-litrski motor s kar 117 kilovati. Tudi 1,6-litrski dizel je lahko opremljen z 48-voltno tehnologijo, doplačilo za enak paket opreme in menjalnik je 1.500 evrov.

Največ kupcev se bo vseeno odločilo za povsem vstopni atmosferski bencinski štirivaljnik z 81 kilovati, prav tako pa je manjše povpraševanje po samodejnem menjalniku (doplačilo 1.200 evrov). Še nekaj besed o cenah. Kombilimuzina stane po ceniku 18 tisočakov, a vam v salonu na vse motorne in paketne možnosti takoj ponudijo tri tisočake popusta. Cene za blagi hibrid se začnejo pri 23.500 evrih (z upoštevanim popustom), pri dizlu pa pri 20.500 evrih oziroma pri 22 tisoč evrih za dizelsko-hibridno možnost.

Poleg običajnih paketov je prvič za i30 na voljo tudi športno obarvani N line, ki prinaša nekoliko izpiljeno vzmetenje, športne odbijače in malenkostne spremembe v potniški kabini. N line je na voljo za vse tri karoserijske različice, doplačilo zanj pa znaša od 900 do 1.700 evrov, odvisno od motorja in paketa opreme.

