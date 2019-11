Bodo Srbom prepovedali avte, starejše od 14 let?

Evropske države večinoma že sprejemajo podobne strateške okoljevarstvene načrte, ki so pogojeni tudi s pričakovanji Evropske unije. Ambicioznost teh načrtov pa se med državami precej razlikuje. Vodilne so po pričakovanju skandinavske države, ki pa imajo na voljo tudi nadpovprečni delež goriv iz alternativnih virov.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić. Foto: Reuters

"Vse več je avtomobilov in vse več tudi izpustov. Želimo si vzpostaviti nov 'zeleni' načrt, ki bi lahko prepovedal motorje avtomobilov z normativom Euro 3. To je le en korak. Videti moramo, kaj še lahko storimo za boljši zrak v naših mestih," je kot gost na RTS povedal srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Avtomobile z motorji normativa Euro 3 so izdelovali od začetka leta 2000 do začetka leta 2006. Če bi se Vučićevi načrti uresničili, bi to pomenilo prepoved avtomobilov letnika 2005 in starejših.

Srbski predsednik je imel morda v mislih predvsem prepoved nove registracije tovrstnih vozil. Samo lani so jih namreč v Srbijo uvozili več kot 140 tisoč.

Med temi avtomobili so fiat punto druge generacije, fiat bravo in brava, VW polo tretje, VW-golf četrte generacije in podobno.