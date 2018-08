Bo Volkswagen začinil ponudbo s 300-"konjskim" T-rocom?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen je z modelom T-roc zadel v polno in na krilih odličnih prodajnih rezultatov pripravlja še športno različico majhnega športnega terenca. Prve testne primerke so že ujeli fotografi, ki razkrivajo športno zunanjost, obogateno s štirimi zaključki izpušne cevi, večjimi platišči in nekoliko znižanim vzmetenjem.