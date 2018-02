Bo novi hrvaški avto res prehitel Audi in Teslo?

Rimac Automobili za zdaj le še z napovednikom svojega novega avtomobila. Foto: Rimac Automobili

Mate Rimac velja za hrvaško različico Elona Muska. Foto: Ciril Komotar Novi električni superšportni avtomobil hrvaške družbe Rimac Automobili bo ena glavnih zvezd avtomobilskega salona v Ženevi. Pred tedni smo že pisali o njihovem prvem napovedniku, ki po uspešnem conceptu one napoveduje nov serijski avtomobili iz Svete Nedelje pri Zagrebu.

Bo avtonomija glavni poudarek vozila iz Svete Nedelje?

Pri Rimcu skrivnostno napovedujejo, da bo avtomobil spremenil pravila igre. Potem ko so pri Tesli napovedali električni roadster z manj kot dvema sekundama pospeška do sto kilometrov na uro in baterijo s kapaciteto kar 200 kilovatnih ur, naloga za hrvaško ekipo zagotovo ne bo lahka. Uradne podrobnosti avtomobila niso znane, neuradno pa je britanski Autocar poročal o bateriji s kapaciteto 120 kilovatnih ur. V conceptu one je ta znašala 84 kilovatnih ur.

Ključna podrobnost avtomobila pa bi bil lahko napredni sistem avtonomne vožnje. Po za zdaj neuradnih napovedih bo imel naslednji rimac sistem avtonomije četrte stopnje od petih, kar bi bilo največ med vsemi serijskimi avtomobili. Teslin model S ima stopnjo 2, novi audi A8 pa se je kot prvi ponašal s tretjo stopnjo avtonomije. Tak avtomobil zna v znanem okolju in na podlagi natančnih zemljevidov voziti že povsem samostojno, torej brez potrebnega posredovanja voznika.

Razvoj tehnologije za prodajo (tudi) drugim proizvajalcem

Več podrobnosti o novemu rimcu in kje bi lahko tak avtomobil iz vidika celotne zakonodaje uporabljali, bo znanih na salonu v Ženevi v začetku marca. Hrvati bi lahko podobno kot Tesla avtomobil le opremili s potrebno strojno in programsko opremo, ki bi jo lahko nekoč na daljavo "odklenili" in omogočili njeno uporabo. Taka tehnologija bi lahko bila izjemno pomembna za Rimčev posel, kjer so se že uveljavili kot pomemben dobavitelj sistemov električnega pogona in baterijskih sklopov (Koenigsegg, Aston Martin ...).