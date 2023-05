BMW potrdil: v avtomobile nova oblika zabave

Zabavne vsebine je v avtomobile vpeljala Tesla, ki je tudi pri igračarski platformi za zdaj še nekaj korakov pred konkurenco. Da podobne zabavne vsebine, poleg igric so to tudi pretočne videovsebine (Netflix, YouTube …), postajajo del avtomobilske prihodnosti, kaže vse več podobnih prijemov tudi Teslinih tekmecev.

Za zdaj 15 od več kot 190 razpoložljivih iger

BMW je za nov model i5 potrdil vmesnik za igralno platformo AirConsole. Potniki v avtomobilu se bodo morali na igralno konzolo povezati s svojimi pametnimi telefoni, ki bodo opravljali funkcijo upravljalnika. Sprva bo na voljo 15 igric, vmesnik bo omogočal tudi igranje več uporabnikov hkrati, tekmovanja med potniki v vozilu in podobno.

Platforma AirConsole ima sicer na voljo več kot 190 iger, ki jih bo BMW v avtomobil dodajal postopoma. Vmesnik naj bi postal tudi del prihodnjih električnih BMW.

Baterija i5 se na ultrazmogljivi polnilnici sicer napolni dokaj hitro, in to kljub kapaciteti več kot 80 kilovatnih ur. Polnjenje od 10 do 80 odstotkov baterije traja okrog 30 minut, od 20 do 80 odstotkov pa od 20 do 25 minut. Več časa za igranje bo na šibkejših polnilnicah.

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW