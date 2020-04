BMW ohranja ''ledvičke'', tudi v električni dobi

BMW se bo v prihodnjih letih usmeril v tri smeri razvoja avtov - prodajno ključni modeli, zmogljivi modeli z oznako M in električni modeli z oznako i. Med seboj se precej razlikujejo in imajo povsem drugačno bazo kupcev, toda oblikovno bodo precej podobni. Dukec je razložil, da ne želijo imeti treh različnih oblikovnih identitet, kljub povsem drugačni namembnosti. ''Znamko BMW želimo okrepiti s pomočjo dveh podznamk, ki bosta imeli drugačni vlogi.''

Ledvički bosta pomemben oblikovni detajl

Odkar je BMW razkril prenovljeno serijo 7, se veliko govori predvsem o velikosti ''ledvičk''. S povečevanjem slednjih, tudi pri Čeprav z drugačno vlogo, bosta ''ledvički'' pomemben oblikovni člen električnih modelov. Foto: BMW modelu X7, se krešejo mnenja in forumi so polni različnih mnenj. Vse skupaj se je potenciralo na višjo raven s predstavitvijo koncepta serije 4, kjer je maska hladilnika resnično ogromna in bistveno bolj visoka. Nekateri so se ob tem ustrašili, v kakšno oblikovno smer pluje BMW.

Da se pri BMW-ju ne bodo odrekli svojemu najbolj prepoznavnemu oblikovnemu elementu, je postalo jasno s predstavitvijo koncepta i4. Tudi tam so namestili ledvičke, vendar imajo drugačno vlogo kot pri običajnem avtomobilu. Pri električnem avtu je potreba po hlajenju seveda bistveno manjša, zato imajo oblikovalci precej bolj proste roke pri oblikovanju nosa vozila.