BMW izboljšal X5: pri pogonih brez kompromisov #foto

BMW X5 in X6 sta s prenovo dobila nekaj oblikovnih sprememb, osmo generacijo infozabavnega vmesnika in izboljšane motorje. Ti bodo tako osem- kot tudi šestvaljni, v ponudbi ostaja dizel, izboljšali so priključni hibrid.

Foto: BMW BMW je prenovil modela X5 in X6. Oba bo izdeloval v tovarni v Spartanburgu v ZDA, na ceste pa prihajata letos spomladi. Oba sta dobila nekaj oblikovnih sprememb tako navzven kot tudi v notranjosti. Tam še najbolj izstopa osma generacija BMW-jevega infozabavnega vmesnika. Digitalni merilniki so široki 12,3-palca, osrednji zaslon pa 14,9 palca. Oba sta združena v skupno enoto.

Najpomembnejše spremembe se ob prenovi vendarle dotikajo motorjev in dejstva, da bo X6 serijsko opremljen s paketom M Sport. Za pogon bodo lahko skrbeli osemvaljni bencinski in šestvaljni bencinski ali dizelski motor. Vsi bodo opremljeni z 48-voltno blago hibridno tehnologijo, za prenos na vsa štiri kolesa pa bo skrbel osemstopenjski samodejni menjalnik. Dodatni elektromotor, ki so ga vgradili v menjalnik, prinaša dodatnih devet kilovatov moči in 200 njutonmetrov navora.

Priključni hibrid s skoraj stotimi kilometri električnega dosega?

Novost bo model X5 xDrive 50e, ki prinaša izboljšani priključnohibridni pogon. Sistemska moč bo 360 kilovatov (490 "konjev"), kar je 70 kilovatov (96 "konjev") več kot do zdaj. Bencinski motor ima samostojno moč 230, električni pa 145 kilovatov. Povečali so baterijo, ki ima zdaj kapaciteto 25,7 kilovatne ure – to je 25 odstotkov več kot pri predhodniku. Po standardu WLTP lahko ima priključno-hibridni X5 električni doseg do 110 kilometrov. Na polnilnici AC se bo lahko polnil z močjo do 7,4 kilovata.

In še zmogljivosti drugih motorjev – 4,4-litrski bencinski V8 bo ponujal 390 kilovatov (530 "konjev"), šestvaljni bencinski motor 280 kilovatov (380 "konjev"), šestvaljni dizelski motor pa 219 kilovatov (298 "konjev").

