Blizu tragedije: nova norost na slovenski avtocesti #video

Da se ni zgodila tragedija, se mora motorist zahvaliti predvsem vozniku, ta je vzdrževal primerno varnostno razdaljo in pričakoval težave. Ob padcu motorista, zaradi obilice snega ga je spodneslo, je avtomobilist počasi in ustrezno zaviral. S tem je upočasnil vožnjo avtomobilov za seboj in jih opozoril na težave.

V sneg le s primernim motorjem in gumami

Če se z motociklom znajdete v snegu, je najbolje, da kar najhitreje najdete varno mesto za ustavitev in počakate na konec sneženja oziroma vožnjo nadaljujete, ko so ceste očiščene. Če to ni mogoče, potem motor raje parkirajte in se domov odpravite s taksijem ali prenočite v hotelu. Vožnja z motorjem mora biti v snegu počasna in premišljena. Zaviranje mora biti zelo rahlo in počasno. Hitrejši pritisk na zavoro povzroči zdrs kolesa, ob težjih motorjih pa ga bo nemogoče ujeti pred padcem. Tudi vožnja mora biti počasna in s čim manj zavijanja. Čeprav se motorji, tako kot avtomobili, v snegu ne bodo uničili, pa je vseeno bolje, da v sneženih dneh počivajo parkirani v garaži.