Bizarne zahteve Kitajcev, ki delajo sive lase inženirjem

Kitajski proizvajalci kot so XPeng, Nio in BYD v avtomobile že vgradijo tudi mikrofon za karaoke. Foto: BYD

Kitajski avtomobilski trg je največji na svetu in tudi za tradicionalne proizvajalce predstavlja velik prodajni delež. Za BMW predstavlja tretjino prodaje, za Volkswagen celo 40 odstotkov. Kitajski kupci pa so posebni in drugačni od evropskih. Veliko bolj izpostavljajo pomen digitalizacije, glasovnega upravljanja, povezave vozila s socialnimi omrežij, plačevanja prek avtomobila in med neposrednimi željami je tudi vgrajen sistem za prepevanje karaok.

Bodo vgradili mikrofone?

Sistem karaok poznajo tesle, a ne z vgrajenim mikrofonom. Za tradicionalne evropske proizvajalce predstavljajo take zahteve še velik izziv, ki pa se jim bodo morali vsaj na Kitajskem prilagoditi. Domači proizvajalci kot so XPeng, Nio in BYD v avtomobile že vgradijo tudi mikrofon za karaoke.

“Za nas je to velik izziv. Kitajski kupci so iz vidika digitalizacije prav gotovo najbolj zahtevni med vsemi,” je za Autonews Europe povedal Christophe Grote, ki je pri BMW zadolžen prav za področje digitalizacije.