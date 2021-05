Bi vozili dinamično? Nekomu med vami bo "trike" pokazal Andrej Jereb.

Foto: Toyota

Avtomobil je v svojem bistvu zelo kompleksen izdelek in je ob pravilni uporabi zmožen marsičesa. Predvsem pa zmore bistveno več kot le zagotoviti prevoz med točkama A in B. Če takoj na začetku skočimo na eno stran skrajnosti, nam dirkači na vsakem ovinku pokažejo, kaj vse se da, če človek zna. A tudi med običajnimi vozniki jih je veliko takih, ki jim je vožnja avtomobila v neizmeren užitek. Ko občutijo pospešek, jim kri po žilah steče še hitreje. Zanje je vse to kot ura fizike v živo, saj na ovinkih zelo dobro vedo in tudi občutijo, kakšne sile delujejo nanje.

A vsega tega se je treba najprej naučiti. Pogum in drznost sta brez znanja, tehnike in premišljenega nadzorovanja adrenalina lahko pogubna. Dobrodošlo je, če dirkaške zanesenjake vozniških spretnosti uči pravi mojster. Le kdo bi bil za to bolj primeren, če ne Andrej Jereb, naš najuspešnejši reli dirkač, ki ima v svoji vitrini številne lovorike z državnih prvenstev, vrhunec svoje kariere pa je dosegel na znamenitem reliju Monte Carlo, kjer je, v skupnem seštevku bil v prvi deseterici.

Foto: Gašper Pirman

Idealna linija je najbolj hitra, a tudi najbolj varna, varčna in udobna

Andrej Jereb je človek, ki je neštetokrat dokazal, da se zna z avtomobilom zliti v eno. Ker želi vse svoje bogato znanje in dolgoletne izkušnje nesebično deliti z drugimi v Centru varne vožnje AMZS na Vranskem, organizira delavnice dinamične vožnje. Za ljubitelje bolj športno angažiranega načina vožnje je to fantastična izkušnja. Začetnemu predavanju o teoriji, ki jo Andrej začini z mnogimi lastnimi spomini in izkušnjami, sledi praktičen del na stezi. Najprej na vročem sovozniškem sedežu ob Jerebu, nato se udeleženec tečaja za volan usede še sam.

Teorija je vsekakor pomembna. Andrej pojasni, kakšen je pravi položaj za volanom, če voznik želi na agilen način občutiti svoj avtomobil. Potem preide k bistvu, k idealni liniji, ki je v svetu avtomobilizma pravzaprav vse. Ne le, da je ta linija najbolj hitra, je tudi varna, varčna in udobna − seveda je vse tudi nekoliko odvisno od hitrosti. Idealna linija na šolski tabli oziroma na asfaltu je pravzaprav ena in ista stvar, po drugi strani pa gre za dva povsem različna planeta.

Ko sediš v avtomobilu, ki se premika z veliko hitrostjo, je idealno linijo razmeroma težko najti. V resnici ima vsak ovinek točko, ki določa to linijo. Vrh ovinka, ki mu v dirkaškem žargonu pravimo apex, je ključnega pomena za pravo izpeljavo zavoja. A prepoznavanje apexa je nekaj, kar je v teoriji nekaj samoumevnega, v praksi pa nekaj zapletenega.

Skozi ovinke s toyoto yaris GR

Na treningu dinamične vožnje to spoznaš, ko te Andrej z najnovejšim yarisom GR zapelje nekaj krogov po stezi. Prvi krog je počasen in namenjen spoznavanju ter razlagi proge, pa tudi orientaciji in določanju apexa zavoja.

Foto: Gregor Pavšič

Potem Andrej in yaris GR pokažeta svoj pravi obraz, predvsem pa predstavita vse svoje znanje in sposobnosti. Medtem ko štirikolesni pogon GR Four trga kavčuk s pnevmatik in se ob tem sprošča neznanska energija, pa Andrej in yaris GR delujeta skorajda nežno. V vsej tej moči ni nobene agresije. Vse izvajata s prefinjenim občutkom. A hitro. Zelo hitro.

Pravzaprav izgledata kot veleslalomist na tekmi svetovnega pokala v Kranjski Gori, ki mu tudi na najbolj strmem delu proge uspe ohraniti svojo eleganco. In v tem je bistvo dinamične vožnje. Gre za športni način, za agilnost, angažiranost, dinamiko. A vse skupaj je vedno pod nadzorom. Nikoli ne smeš zapeljati čez tisto nevidno linijo, ki nadzor spremeni v norost.

Andrej Jereb je ambasador znamke Toyota Gazoo Racing Slovenija.

Teorija je eno, praksa drugo: to ugotovi vsak za volanom

Da vse skupaj ni tako lahko in da je za resnično razumevanje teh zakonitosti ter za ponotranjanje teh občutkov potrebnih na tisoče in tisoče prevoženih kilometrov, postane jasno, ko se sam znajdeš za volanom. Tokrat ne za volanom yarisa GR z 260 "konjskimi" močmi, temveč za volanom njegovega kar nekaj let starejšega brata, ki je sicer opremljen z varnostno kletko, a ima precej manj konjev.

Izkaže se, da je to zadostuje. S pravočasnim zaviranjem, iskanjem apexa in pravilnim pospeševanjem ima voznik več kot dovolj dela, da bi se ukvarjal še s prestavljanjem. Ob pogledu na Andreja in yaris GR je vožnja videti kot umetnina. V resničnem življenju z običajnim smrtnikom za volanom pa se vožnja pogosto zdi kot "groba spaka". Šele z vztrajnostjo, potrpežljivostjo in občutkom bo morda nekoč dobila svojo lepšo podobo.

Tudi tukaj drži tista znana modrost Malcoma Gladwella: "Da v čemerkoli postaneš mojster, potrebuješ deset tisoč ur!" In z vsako uro si bližje cilju. A najpomembnejša je osnova. Prav zaradi nje se splača priti k Andreju Jerebu na Vransko.

Foto: Gašper Pirman

Termin Treninga dinamične vožnje z Andrejem Jerebom v Centru varne vožnje AMZS na Vranskem: 20. 5. ob 16h.

Preberite tudi: