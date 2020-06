Bi sestavljali svoj avto? Volkswagen ima zanimivo rešitev.

Obiskovalci in kupci e-golfa bodo lahko sodelovali tudi pri sami proizvodnji in na petih različnih točkah poprijeli za orodje.

Volkswagen se je domislil novega načina, kako lahko bodočim lastnikom električnega golfa omogoči nepozabno izkušnjo. Ob obisku tovarne v Dresdnu lahko lastniki, ki so naročili e-golfa, nekaj časa prisostvujejo proizvodnji in na petih različnih postajah celo pomagajo sestavljati svoj novi avto. Za to storitev vam bodo pri Volkswagnu zaračunali 215 evrov, zraven pa pokazali še preostanek tovarne, razstavni prostor in za dobrodošlico pripravili pijačo.

Poseben občutek je pomagati izdelati svoj avto

Obiskovalci bodo lahko ob pomoči zaposlenih pri Volkswagnu na električnega golfa namestili logotip e-golf, "poročili" pogonski sklop in Če boste želeli pomagati pri proizvodnji e-golfa, boste morali Volkswagnu plačati še 215 evrov. Foto: Volkswagen karoserijo, vgradili zadnje žaromete ter namestili hladilnik, masko hladilnika in vgradijo še logotip znamke. "Sledimo uspehu naše proizvodne podpore kupcem, zato dajemo našim obiskovalcem možnost, da izkusijo elektromobilnost od blizu in osebno ter poprimejo za delo sami. Izkušnja je nekaj zelo posebnega v avtomobilskem svetu," je povedal Jens Schlender, vodja proizvodnje pri Volkswagnu.

Prihodnje leto bodo podobno proizvodno izkušnjo ponudili tudi pri modelu ID.3, ki ga bodo poleg v tovarni v mestu Zwickau začeli izdelovati tudi v Dresdnu. Tam sicer že od lani omogočajo kupcem, da so prisotni pri proizvodnem procesu e-golfa, a zdaj lahko prvič v proizvodnji tudi sodelujejo.

Obiskovalci bodo lahko pri proizvodnem procesu sodelovali od ponedeljka do petka med deveto in pol dvanajsto uro dopoldne ter med četrto in pol sedmo uro popoldne. Celotna izkušnja traja dve uri in pol, velikost skupine pa je omejena na štiri ljudi.

