Bi danes opravili vozniški izpit?

Oktober in november: čas za preizkus vozniškega znanja V oktobru in novembru bodo vozniki v štirih slovenskih mestih na simulatorju DRAJV lahko preizkusili svojo vožnjo. Termini za vožnjo na simulatorju DRAJV: sobota in nedelja, 18. in 19. oktobra: POSTOJNA , Dnevi zaščite in reševanja, Novi trg 5.

, Dnevi zaščite in reševanja, Novi trg 5. petek, 25 oktobra: KRŠKO , Qlandia,

, Qlandia, petek, 8. novembra: KOPER , Mercator center Koper,

, Mercator center Koper, sreda in četrtek, 13. in 14. novembra: LJUBLJANA, Triglav Lab, Dunajska 20. Simulator vožnje bo na voljo v delovnem času posameznega nakupovalnega centra, v digitalnem centru Triglav Lab pa med 14. in 18. uro. Za vožnjo na simulatorju se ni treba predhodno prijaviti, vožnja pa je brezplačna. Pred vožnjo vas bosta inštruktor, ki upravlja simulator, ter hostesa povabila, da izpolnite kratek vprašalnik, in vas pripravila na virtualno vožnjo.

Vožnja je skoraj popolnoma avtomatizirana aktivnost. Ali se res zavedamo, kaj vse počnemo med vožnjo in kako upoštevamo cestnoprometne predpise? Večina nas verjetno vklopi "avtopilota" in ko pridemo na cilj, se niti ne zavedamo, kako smo tja prišli. Ker je od opravljanja vozniškega izpita minilo kar precej let, je prav, da kdaj pa kdaj preverimo, kako temeljito se še držimo vseh pravil.

Zavarovalnica Triglav pod okriljem preventivne akcije Skupaj za prometno varnost predstavlja Turnejo mobilnosti, s katero ozaveščajo voznike o pomenu nenehnega nadgrajevanja vozniškega znanja in znanja prometnih predpisov. Vozniki se bodo lahko preizkusili na naprednem simulatorju varne vožnje DRAJV.

Spomladi bi samo tretjina voznikov opravila izpit

Med spomladansko Turnejo mobilnosti se je na simulatorju DRAJV preizkusilo 131 voznikov, od katerih bi jih po podatkih Zavarovalnice Triglav samo trejina tudi dejansko opravila izpit.

Preizkus na DRAJV simulatorju varne vožnje Zavarovalnice Triglav voznikom vseh starosti in vozniških izkušenj nudi unikatne izkušnje, ki jih na povsem varen način ne moremo dobiti nikjer drugje.

Na voljo so različni scenariji vožnje, kot so mestna vožnja, vožnja po podeželju in vožnja po avtocesti, vsak scenarij pa vključuje nekaj potencialno nevarnih situacij.

Med vožnjo se opazujejo in ocenjujejo dejavniki, ki so temelj varne vožnje:

hitrost vožnje,

varnostna razdalja,

predvidevanje v različnih prometnih situacijah.

Skupni rezultat upošteva naše dosežke na vožnji. Tako bomo končno izvedeli, kako se odzivamo v prometu, kateri dejavniki pri nas najbolj vplivajo na zbrano in varno vožnjo ter katere so naše morebitne napake in slabše vozniške navade.

Vsak voznik po končani vožnji tudi prejme napotke, kako izboljšati vožnjo. Vožnja na simulatorju je lahko dobra priprava voznika tako na vsakdanje kot nepredvidene situacije na cesti.

"Podatke voženj na simulatorju zbiramo in obdelujemo zato, da odkrivamo najpogostejše napake in težave voznikov, ki povzročajo nevarnosti v prometu. Po koncu turneje bomo imeli namreč celovitejši vpogled v ozadje voznikovega obnašanja v različnih kritičnih trenutkih, kar je za naše preventivno delo v prihodnje izjemno pomembno. Bolj natančno kot poznamo naše vozniške navade in razvade, bolj vsebinsko usmerjene in za to tudi bolj uspešne bodo lahko naše prihodnje preventivne akcije," je povedal Andrej Brglez, prometni strokovnjak in direktor Inštituta za civilizacijo in kulturo, ki sodeluje pri načrtovanju aktivnosti s simulatorjem.

Peter in Domen Prevc stavita na potrpežljivost

Skupna prizadevanja za varnost v cestnem prometu sta podprla tudi dva izmed ambasadorjev omenjenega projekta, vrhunska smučarska skakalca Peter in Domen Prevc. "Na tekmah sta pomembni zbranost in umirjenost, hkrati pa tudi eksplozivnost. Pri vožnji skozi naselje pa staviva na potrpežljivost in pozornost. Zato sva se z veseljem priključila Turneji mobilnosti in projektu Skupaj za prometno varnost," sta poudarila brata Prevc.