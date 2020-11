Bentley pogumno: čez desetletje nič več na bencin

Bentley bo do leta 2026 svoje avtomobile še nudil tudi kot priključne hibride, do leta 2030 pa bodo ponudbo klasičnih bencinskih motorjev povsem odpravili. Od takrat naprej bodo bentleyji predvidoma le še električni.

Pri Bentleyju so napovedali novo strategijo te luksuzne britanske znamke, ki je sicer del Volkswagnovega koncerna. V desetletju bodo postopno prenehali ponujati klasične motorje z notranjem izgorevanjem, saj luksuz prihodnosti vidijo skupaj z električnim pogonom.

“Pomembno je, da ne izdelujemo le električnih avtomobilov, temveč da še naprej izdelujemo bentleyje. Uporabiti moramo sto let naše tradicije in jo postaviti v moderni kontekst. Prehod na električne pogone je velika sprememba za avtomobilsko industrijo, ki pa se je ne bojimo. Nasprotno, te spremembe nam dajajo zagon in nas navdahnejo,” je ob predstavitvi strategije povedal predsednik Bentleya Adrian Hallmark.

Ta od podjetja v prihodnje, kar velja tudi za dobavitelje, pričakuje prehod na ogljično trajnostno delovanje.

Koncept EXP 100 GT že napovedal električno prihodnost

Bentley bo prihodnje leto predstavil dva priključna hibrida. Leta 2025 sledi prvi povsem električni model, ki bo predvidoma luksuzna limuzina z nekoliko poudarjenimi linijami crossoverja. Do leta 2026 bodo nudili le eletrična vozila in priključne hibride, do leta 2030 pa nameravajo iz ponudbe umakniti vse dele z bencinskimi motorji. Čez deset let naj bi bili bentleyji le še električni. Takrat bi lahko Velika Britanija tudi že prepovedala prodajo novih vozil s klasičnimi motorji.

Koncept EXP 100 GT je napovedal Bentleyjevo električno prihodnost. Foto: Bentley