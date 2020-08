Balonček ali realna vrednost? Delnica Tesle že nad dva tisoč dolarji.

Delnica družbe Tesla še vedno nezadržno raste in je danes ponoči prvič presegla mejo dva tisoč dolarjev (1.687 evrov). Po napovedi delitve delnice je vrednost višja za neverjetnih 40 odstotkov, a je vrednost proizvajalca hitro rasla zadnje tri mesece. Julija so prehiteli Toyoto in postali najvrednejši avtomobilski proizvajalec na svetu.

Čeprav je vrednost Tesle z vsakim dnem višja, delnice rastejo in pridobivajo vrednost. Res je, pri Tesli povečujejo proizvodnjo ter gradijo nove tovarne, a je kljub temu neverjetno, da avtomobilski proizvajalec, ki je v letu 2019 izdelal manj kot 400 tisoč avtov, vreden več kot stoletna podjetja z desetimi milijoni izdelanih avtov na letni ravni. Na nenadzorovano vrednost delnice, ki jo je sprožila napoved o delitvi pet proti ena, opozarjajo številni finančni analitiki.

Tesla je postala vroča roba

Ko je podjetje Tesla 11. avgusta sporočilo, da bo vsak delničar za eno delnico 28. avgusta zaradi delitve dobil še štiri delnice družbe, je cena začela rasti. V desetih dneh je zrasla za 45 odstotkov, vrednost družbe pa se je povzpela na 372 milijard dolarjev (313,9 milijarde evrov). S tem je ameriški proizvajalec postal najvrednejši proizvajalec avtov na svetu, njegova vrednost zaostaja le za sedmimi podjetji na borznem indeksu S & P 500.

Delnica je sicer v zadnjih treh mesecih rasla brez pomembnejših novic. V prvem četrtletju so prodali rekordno število avtov, a takšnega skoka ni pričakoval nihče. Finančni analitiki zato že opozarjajo, da bi lahko balonček v prihodnjih nekaj letih počil.

Zanimivo bo spremljati vrednost delnice Tesle v prihodnjih mesecih. Analitiki so zelo previdni, a vlagatelji še vedno trdno verjamejo v Muska in njegovo filozofijo. Foto: Gregor Pavšič

Do leta 2025 jih bodo prehiteli vsi pomembni igralci

Kot pravijo pri spletnem mediju Forbes, so zadnji zaslužki Tesle prišli predvsem od prodaje emisijskih kuponov drugim proizvajalcem in Musk je 11. avgusta napovedal delitev delnice, takrat je vrednost ponorela in v desetih dneh je delnica pridobila 45 odstotkov vrednosti. Foto: Reuters ne od prodaje avtomobilov. Pri prodaji teh kuponov ima Tesla 100-odstotno maržo, saj jih dobijo zastonj, ker so povsem električni proizvajalec avtov. V drugem četrtletju leta so prodali za 428 milijonov dolarjev (361 milijonov evrov) emisijskih kuponov, na koncu pa je čisti zaslužek v tem četrtletju znašal 104 milijone dolarjev (87 milijonov evrov). Če ne bi prodali kuponov, bi imeli tudi zadnja tri četrtletja čisto izgubo.

To je lahko le začasni prijem za krpanje finančnega primanjkljaja, saj drugi avtomobilski proizvajalci izdelajo vse več električnih vozil in zato nižajo flotne izpuste emisij. FCA, eden od največjih kupcev kuponov Tesle, jih bo nehal kupovati leta 2022, ko bodo imeli dovolj nizek izpust emisij, da bodo sami zadostili zahtevam držav.

Na koncu finančniki svarijo tudi pred prodajo avtov. Do leta 2025 bodo proizvajalci prodali 3,1 milijona električnih avtov, kar je daleč več, kot v najbolj optimističnem načrtu predvideva Tesla. V letošnjem letu želijo izdelati 500 tisoč avtov, a Volkswagen, Renault-Nissan, GM, Ford in Toyota vlagajo velike vsote v razvoj, do sredine desetletja pa želijo na letni ravni prav vsi prodati več avtov kot Tesla.