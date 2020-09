Avtotrgovci: julija veselje, avgusta spet slab mesec in skrbi

Avgusta je prodaja novih avtomobilov v Evropi spet močno padla, in to za skoraj 19 odstotkov. Na letni ravni je bil v prvih osmih mesecih leta primanjkljaj prodaje 32-odstoten.

Avtomobilska industrija se po turbulentnih spomladanskih mesecih v Evropi le počasi postavlja na noge in blaži posledice velike prodajne krize. V juliju so bile prodajne številke še spodbudne; padec v primerjavi z lanskim julijem je bil "le" 5,7-odstoten in sedem držav članic EU je celo doseglo rast prodaje novih avtomobilov. Tudi nekatere države zunaj EU, kot so Velika Britanija, Norveška in Islandija, so uspešno kazale znake preobrata.

Skoraj vse države v EU avgusta prodajale negativno

Toda avgusta je evropski avtomobilski trg spet doživel streznitev. V primerjavi z lanskim avgustom je upadel za 18,9 odstotka. Vse države z izjemo Cipra so poročale o padcu prodaje, kažejo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA).

Med največjimi trgi so se dobro odrezali v Italiji (padec le 0,4 odstotka), zato pa bistveno slabše v Nemčiji (-20 %) in Franciji (-19,8 %).

V Sloveniji so avgusta registrirali 4.357 novih avtomobilov, avgusta lani pa 5.006.

Kakšen bo letni upad prodaje?

V prvih osmih mesecih so v EU registrirali 6,1 milijona novih avtomobilov. To je 32 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani ali, povedano drugače, Evropejcem so letos v osmih mesecih prodali 2,9 milijona manj novih avtomobilov kot lani.

Nemci po osmih mesecih opažajo upad prodaje za 28,8 odstotka, Italijani za skoraj 39 odstotkov, Španci pa za dobrih 40 odstotkov.