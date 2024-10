Osrednja tema na avtomobilski razstavi v Evropi so kriza v evropski avtomobilski industriji, ki se dotika predvsem nizke izkoriščenosti številnih avtomobilskih tovarn v Evropi, kritike višjih carin za kitajske električne avtomobile in pogled na evropske in kitajske novosti, ki nas v bližnji prihodnosti čakajo na evropskih cestah. Od električnih avtomobilov na osnovi retro reinkarnacij originalov, kot sta renault 5 in renault 4, do izposojenih imen v bogati tradiciji znamk (ford capri) in pogleda v prihodnost – citroën C5 aicross, BMW-jeva platforma neue klasse, električni škoda enroq in podobno.

Avtomobilski šov jeseni zanima tudi politike

Prizorišče sta med drugim obiskala tudi predsednika Renaulta in Stellantisa Luca De Meo in Carlos Tavares, prav tako se je v nove avtomobile z zanimanjem usedel francoski predsednik Emmanuel Macron.