Xpeng P7+ je dolg pet metrov, medosna razdalja pa znaša tri metre. Foto: Xpeng Xpeng je v Parizu pokazal svojo novo električno limuzino P7+, za katero trdijo, da je serijski avtomobil, ki mu na cesti tehnološko izdatno pomaga umetna inteligenca. Xpeng se želi dokazati kot eden vodilnih na področju asistenčnih sistemov na osnovi umetne inteligence, ki bo znala predelati vse podatke, zajete z visokoločljivostnimi kamerami in senzorji.

Avtomobil torej pri samodejni vožnji druge stopnje uporablja kamere in nič več dražjih sistemov, kot je LiDAR. Sistem naj bi imel občutek za prostor in čas ter je zmožen prepoznave prometnih znakov v različnih mestih oziroma državah. Zaupanje kameram je podobno kot pri Tesli in kot velevajo tudi regulatorji samovozečih taksijev v Pekingu.

P7+ je avtomobil z 800-voltne platforme. Dolg je dobrih pet metrov (5.056 mm), medosna razdalja pa znaša natanko tri metre. Prihaja v dveh različicah, kjer je moč motorja 180 ali 235 kilovatov, kapaciteta baterij tipa LFP pa 60 ali 76 kilovatnih ur. Prostornina prtljažnika je 725 litrov.

Predprodaja avtomobila se je najprej začela na Kitajskem, kjer P7+ stane devet odstotkov manj kot začetna tesla model 3. To pomeni začetno ceno 209 tisoč huanov oziroma dobrih 27 tisoč evrov. V Evropi bo tak avtomobil tekmec tudi BMW i4, volkswagnu ID.7, BYD sealu …

Xpeng ostaja zavezan širitvi v Evropi

Xpeng je v Evropi prisoten od leta 2001, ko so avtomobile najprej začeli prodajati na Norveškem. Poleg limuzine P7 so v Evropi pokazali športna terenca G9 in njegovo kupejevsko izvedbo G6. Xpeng v Evropi cilja na razred avtomobilov s ceno nad 40 tisoč evri. Trenutno so v Evropi uradno prisotni v enajstih državah. Xpeng je tudi tehnični partner Volkswagna pri izdelavi novih avtomobilov za kitajski trg.

Iz vidika Evrope je najbolj konvencionalno oblikovan Xpengov model športni terenec G9, ki v Nemčiji stane od 43 tisoč evrov.