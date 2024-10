Foto: BYD BYD je model sealion 7 oblikoval in razvil z mislijo na kupce izven Kitajske, kjer bodo s tem družinsko usmerjenim avtomobilom poskušali poiskati svoje mesto na trgu. Doma je konkurenca vse številčnejša in težko je izstopati. Sealion 7 v Evropo prihaja kot dodatek ponudbe največjega kitajskega proizvajalca avtomobilov, ki pa na naših cestah svojo uveljavitev šele išče. Novi kupejevsko zasnovani model je neposreden odgovor na seznam avtomobilov, kjer bi na prvo mesto postavili teslo model Y.

Foto: BYD

Sealion 7 bo od modela Y daljši za osem centimetrov, nekoliko bo tudi nižji. V dolžino meri 4,83 metra, medosna razdalja pa znaša 2,93 metra. Poudarek je bolj na praktičnosti kot dinamičnosti vozila – osnovna prostornina prtljažnika je 558 litrov, sprednji prtljažnik ima 58 litrov prostornine.

Kljub temu tudi zmogljivost pogona ni od muh. BYD je sealion 7 izdelal na nadgrajeni platformi. To je prvi avtomobil, ki uporablja njihov najnovejši elektromotor – ta se vrti vse do 23 tisoč vrtljajev v minuti, kar naj bi bilo po zagotovilih BYD največ med današnjimi električnimi avtomobili. V najmočnejši različici bo "morski lev" do sto kilometrov na uro pospešil v 4,5 sekunde, največja moč polnjenja pa bo 230 kilovatov. To je veliko glede na tip baterij LFP, ki imajo načeloma nižje moči polnjenja, a zato veliko manjšo degradacijo kot trenutno še pogostejše baterije NMC.

Fotogalerija 1 / 13 / 13

Vrtljiv zaslon v notranjosti

Notranjost avtomobila je prepoznavna za znamko BYD in v skladu z ostalimi modeli iz serije Ocean. To velja tako za obliko volana, sredinsko konzolo in tudi za 90 stopinj vrtljiv osrednji zaslon. Naslonjalom zadnjih sedežev je mogoče prilagajati naklon.

Video – tako se zaslon zavrti v BYD sealu

Foto: BYD

BYD je svetovni avtomobilski gigant. Nedavno so izdelali svoj devetmilijonti avtomobil novih energij, kar vključuje tako polno električne avtomobile kot priključne hibride. Za prvi milijon takih avtomobilov so potrebovali 13 let, od sedem do devet milijonov pa so prišli v vsega šestih mesecih. To jasno prikazuje hitro rast in uspeh na domačem kitajskem trgu, ki je tudi največji na svetu. V Evropi začetek ni bil tako spodbuden. Letos so tudi reorganizirali svojo prodajno mrežo in od zdaj bodo za prodajo izdatneje skrbeli prek lastnega podjetja. Prve spremembe pri organizaciji so že sprejeli v Nemčiji.

"Mislim, da bomo postali pomemben del evropskega avtomobilskega trga," je v pogovoru za časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) povedala Stella Li, izvršna podpredsednica BYD. Kritizirala je višje carine s strani Evropske unije in napovedala, da bodo proizvodnjo v tovarni na Madžarskem začeli proti koncu leta 2025.

"Evropska unija ne bo sprejemala kompromisov, avtomobilski lobi je tu zelo močan," je dejala Li.

BYD bo poleg tovarne na Madžarskem gradil tudi tovarno v Turčiji. Svoje tovarne imajo izven Kitajske že na Tajskem, načrtujejo jo tudi v Braziliji.

V Sloveniji lahko z nekaj sreče na cesti že srečate BYD-ova modela atto 3 in seal, ki so ju kupci k nam uvozili iz tujine. Kljub drugačnim napovedim za zdaj BYD v Slovenijo z uradnim zastopnikom za svoje avtomobile še ni stopil. Neuradno naj bi za prodajo skrbela družba Wallis Auto.