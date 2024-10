Foto: Renault Novi renault 4 je tehnično podoben nedavno na podoben način obujeni nekdanji Renaultovi petki. Novodobna katrca je od petke daljša, skupno pa dolžina avtomobila znaša 4,14 metra. Medosna razdalja meri 2,62 metra, zato pri Renaultu obljubljajo dovolj prostora v notranjosti. Za razliko od petke bo renault 4 bistveno bolj usmerjen v praktičnost.

Bolj praktična od petke, tudi pri njej dve bateriji

Tako kot pri petki bosta tudi pri tem avtomobilu na voljo dve bateriji - manjša s kapaciteto 40 in večja s kapaciteto 52 kilovatnih ur. Moč polnjenja bo do 80 oziroma do 100 kilovatov, pri klasičnem toku AC pa 11 kilovatov. Moč motorja bo 90 pri manjši oziroma 110 kilovatov pri večji bateriji.

Renault bo novi model 4 izdeloval v francoskem Maubeugeju. Renault bo novi model 4 na ceste pripeljal prihodnje leto. V začetku leta 2025 bodo znane tudi vsaj izhodiščne cene.

Renault je model 4 prvič izdeloval med leti 1961 in 1992, ko so zadnjo izdelali v novomeškem Revozu. Skupno so jih izdelali več kot osem milijonov.

Foto: Renault

