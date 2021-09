Avtomobil na “keš” ali obroki? Pristop Slovencev želijo spremeniti.

Tudi pri Toyoti ne skrivajo, da so slovenski kupci še precej konzervativni in da bo za spremembo navad potrebnih več let dela, prav tako pa tudi izobraževanja na finančnem področju.

Tudi pri Toyoti ne skrivajo, da so slovenski kupci še precej konzervativni in da bo za spremembo navad potrebnih več let dela, prav tako pa tudi izobraževanja na finančnem področju. Foto: Gašper Pirman

Kupiti nov ali rabljen avtomobil s prihranki ali se raje zavezati obrokom? Bomo tudi v Sloveniji kmalu kupili uporabo in ne lastništva avtomobila? To so nekatera vprašanja tako za proizvajalce, trgovce kot tudi kupce avtomobilov. Toyota v Slovenijo prvič prihaja z lastno finančno družbo, kar napoveduje predvsem vse večje spremembe na področju navad ter želja kupcev in na drugi strani poizkusov trgovcev, da ujamejo pravi način za avtomobilski posel prihodnosti.

Avtomobilska industrija se nahaja pred prelomnicami ne le pri izbiri pogonov in alternativah dolgo prevladujočim bencinskim in dizelskim motorjem, še pomembnejša bo predvidena sprememba odnosa do lastništva avtomobila. Avtomobilski proizvajalci tako nimajo več konkurence le v ostalih znamkah, iz leta v leto bo na področju mobilnosti več tekmecev s področja kot so različne storitve za prevoze na zahtevo in souporabo. Avtomobilisti torej postajajo mobilnostna podjetja, to pa je neposredno povezano s financami.

“V procesu transformacije navad kupcev, ki prehajajo s klasičnega lastništva v uporabo vozil, želimo postati vodilna družba za lizing na slovenskem avtomobilskem trgu,” pravi Sašo Raosavac, direktor podjetja Toyote Tsusho Leasing. Foto: Toyota

Toyota tako v Evropi kot v Sloveniji predstavlja svoj primer, ki je lahko dober pokazatelj razmer na trgu. Čeprav se povprečna starost njihovih kupcev znižuje, še vedno skoraj dve tretjini svoje nove toyote kupi z gotovino. In ker trgovci v povprečju navadno avtomobil prodajo prvemu kupcu in je takrat načeloma zanje posel končan, izjema so seveda vmesna servisiranja in poprodajne storitve, želijo to spremeniti.

Bistvo postaja dolgoročen odnost s stranko in nudenje mobilnosti, kar vključuje tudi ves čas novejše in tehnološko moderne avtomobile. To je še posebej pomembno danes, ko se avtomobili tehnološko tako hitro nadgrajujejo.

Toyota svoje mobilnostne storitve združuje pod znamko Kinto. Prepričani so, da v prihodnje delu kupcev tudi ime znamke ne bo tako pomembno kot danes in da jim bo pomembna le opravljena storitev.

Toyota želi do leta 2025 pri polovici prodanih avtomobilov uporabljati lastne finančne storitve. Foto: Gašper Pirman

Nakup avtomobila: “zapraviti” prihranke ali se raje zavezati obrokom?

Pred kupca želijo postaviti dilemo, ali svoje prihranke res “zapraviti” za avtomobil, ali se raje zapisati nekajletnemu financiranju. Dejansko gre za preselitev nakupnih navad iz področja mobilne telefonije tudi v svet avtomobilizma, ki so ga sicer v preteklosti nekateri že napovedali. Zdaj se tudi s podobnimi storitvami to razmišljanje vse bolj udenja, celoten postopek pa lahko kajpak traja tudi več let.

“V procesu transformacije navad kupcev, ki prehajajo s klasičnega lastništva v uporabo vozil, želimo postati vodilna družba za lizing na slovenskem avtomobilskem trgu. Bedeti želimo nad več življenjskimi cikli avtomobila. Kupec dobi novega, ga uporablja pet let, nato pa s preostankom vrednosti tega vozila lahko dobi spet novega in tako nadaljuje. Kdo drug, ki cilja na rabljena vozila, pa po tistih začetnih petih letih dobi avtomobil prvega in tako tudi vozila ostajajo pod našim nadzorom ter imajo posredno lahko višjo vrednost,” pravi Sašo Rapsavac, direktor novega finančnega podjetja Toyote v Sloveniji (Toyota Tsusho Leasing).

Slovenijo je ob lansiranju podjetja obiskal tudi Martin Muessner, podpredsednik Toyota Financial Services Europe (v sredini). Foto: Toyota

Ker si lahko privoščijo višje mesečne obroke, v Evropi traja v povprečju doba odplačevanja tri do štiri leta, v Sloveniji je to vsaj pet let. Po predvidevanjih Rapsavca bi kupec z desetodstotnim pologom čez pet let za svoj avtomobil dobil dovolj denarja, da bi lahko dobil nov avtomobil. Ena izmed prednosti je tudi ugodna 3,5-odstotna fiksna obrestna mera.

“Napovedujem spremembo avtomobilskega lizinga iz lastništva v uporabo. Delati bo treba tudi na finančnem izobraževanju kupcev, še vedno so prisotni tudi strahovi. Ljudje se še bojijo zavezati dolgoročnemu financiranju, toda tudi to se spreminja,” dodaja Rapsavac.

Preobrazba bo trajala dolgo in danes se tudi še nihče ni domislil “čudežne” finančne storitve

Slovenijo je ob lansiranju podjetja obiskal tudi Martin Muessner, podpredsednik Toyota Financial Services Europe. Slovenija je namreč zdaj enaindvajseta država, kjer bo Toyota ponujala te finančne storitve. Tudi Muessner meni, da bo preobrazba trga trajala dolgo in da je pomembno predvsem imeti ustrezno znanje, ko bo trg take storitve pripravljen sprejeti še v veliko večji meri.

“To bo postopna preobrazba. Trajala bo leta, če ne desetletja. Najprej se bo zgodila v urbanem okolju in predvsem med mlajšo generacijo voznikov. V ospredju bo tehnologija. Če bi le čakali, to ne bi bilo dobro. Danes moramo biti dovolj pogumni, da začnemo aktivno delati na področju te transformacije. Tako pripravljamo rešitve in jih testiramo, predvsem pa ta razvoj že ustvarjamo s to novo generacijo kupcev,” meni Muessner.