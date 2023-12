Avtomobil, ki spreminja pravila: (zelo) veliko vozila po (zelo) zmerni ceni

V času vsesplošne in s tem tudi avtomobilske draginje je prava osvežitev, ko na trgu najdemo avtomobil, ki ponuja (zelo) veliko za (zelo) zmerno ceno. Prav to je uspelo znamki Dacia, ne prvič, z novim vsestransko uporabnim, čvrstim vozilom Dacia Jogger , idealnim spremljevalcem za družinsko rabo, vsakdanje opravke in rekreativne potrebe. Dacia že od nekdaj velja za avtomobilsko znamko, ki se avtomobila loteva drugače, še zlasti s prizadevanji za preudarno potrošnjo in zadovoljitev preudarnih potrošnikov. Prav ti so tudi ključna ciljna skupina tega vsestranskega modela Dacia Jogger.

Vsekakor gre pritrditi besedam Denisa Le Vota, glavnega izvršnega direktorja znamke Dacia, da je znamka z vozilom Jogger še enkrat spremenila pravila (avtomobilske igre) in na novo opredelila vsestranski družinski avtomobil z dosegljivo ceno. Dacia z vozilom Jogger različnim ciljnim skupinam ponuja dosegljiv družinski in vsestranski avtomobil za do sedem potnikov, s katerim bodo zagotovo pustili močan pečat v tako priljubljenem segmentu C. S petimi ali sedmimi sedeži popolnoma uteleša tržno umestitev in duha znamke Dacia. Čvrst in atletski Jogger ponuja odlično raven udobja vsem potnikom, tudi odraslim na sedežih v tretji vrsti. Jogger je vsestranski zaradi prostornosti in rekordne prilagodljivosti ter kot tak vabi k raznolikim pustolovščinam. Obenem združuje dolžino kombi avtomobila, notranjo prostornost enoprostornika in značilnosti športnega terenca. Tako in drugače je zasnovan za pobega iz vsakdanjosti. Želite preživeti konec tedna na prostem? Se odpravljate na družinski izlet ali potovanje s prijatelji? Jogger je ukrojen za različne priložnosti. Dacia je s ponovno opredelitvijo družinskega avtomobila ponudila odgovor tako na vsakdanje potrebe sodobnih družin kot tudi na želje po potovanju in pustolovščinah v naravi. Prav tako novi Dacia Jogger predstavlja svežo okrepitev izpolnjevanja zaveze znamke Dacie, da mobilnost naredi dosegljivo vsem, tudi trajnostno mobilnost, saj je sedaj na voljo tudi s hibridnim pogonskim sklopom. Nova različica s hibridnim pogonskim sklopom brez kompromisov povzema vse odlike vozila Jogger, ob nezmanjšanem prtljažnem prostoru in neokrnjenem prostoru za potnike. Kot pristen model znamke Dacia ponuja vso bistveno opremo, ne da bi zanemaril varnost in udobje potniškega prostora. Z novo vizualno podobo znamke pa je zdaj videti še sodobnejši. Prijavite se na testno vožnjo in se prepričajte sami!

Nova celostna podoba znamke Dacia – isti geni, nov zagon

Dacia se razvija s časom in tudi njena podoba se modernizira. Z zadnjo vizualno spremembo so v resnici spremenili vse, a hkrati ostali zavezani bistvenemu. Pomemben korak na poti k sodobnejšemu videzu znamke so naredili predvsem lani, ko je z avtomobilov izginil tradicionalni logotip. Temu se je pridružila še obnova grafične podobe maske in nekaterih drugih delov avtomobila. Razkritje celotne ponudbe vozil Dacia z novo celostno podobo znamke predstavlja tretje in zadnje poglavje strategije. Nova podoba je v skladu z vrednotami znamke – preprostost, robustnost in avtentičnost – v sveži, bolj moderni obliki. Uvedba nove celostne podobe označuje vrhunec te prenove znamke.

Dinamičen in praktičen v vsaki podrobnosti

Konkretno, Dacia Jogger izkazuje dinamične poteze s pokončnim sprednjim delom s široko masko, značilnim za znamko Dacia, izrazitimi blatniki nad kolesi, ki so potisnjeni v skrajne vogale avtomobila, ter izklesanim vodoravnim pokrovom motorja in krilci na vratih prtljažnika. S skupno dolžino 4,55 metra je Dacia Jogger najdaljši avtomobil znamke Dacia, kljub vsemu pa še vedno kompakten za vsakdanjo vsestransko uporabnost.

Na področju oblikovanja velja omeniti še značilen svetlobni pečat v obliki črke Y, prilagodljiva strešna nosila in dejstvo, da je novi Dacia Jogger praktičen v vsaki podrobnosti, tudi ko gre za zunanjost vozila.

Na voljo so trije paketi opreme (Essential, Comfort in posebna serija Extreme), kupec pa lahko izbira med šestimi različnimi barvami.

Prostorna, vsestranska notranjost – v slogu švicarskega noža

Vstopimo v notranjost, kjer Dacia Jogger ponuja pravo mero prilagodljivosti, prostornosti in vsestranskosti, kakršno družine potrebujejo v vsakdanjem življenju. V duhu vsestranskosti švicarskega žepnega noža ponuja več kot 60 mogočih konfiguracij, katerih sestava se lahko spreminja iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz leta v leto. V zadnjem delu potniškega prostora je v razmerju 2/3-1/3 deljiva in zložljiva klop za tri osebe (v drugi vrsti), v različici s sedmimi sedeži pa še tretja vrsta z dvema posamično zložljivima sedežema, ki ju je mogoče tudi odstraniti.

K bivalnemu ugodju v vseh vrstah notranjosti dodatno prispevajo zgledna ergonomičnost, zvočna zatesnjenost in tudi višina stropa, ki poskrbi za izjemno udobje potnikov v drugi in tretji vrsti.

Priročen in prilagodljiv prtljažnik

Velika dodana vrednost notranjosti Dacie Jogger je tudi priročen in prilagodljiv prtljažnik. Družine vanj brez težav spravijo vodoravno položen otroški voziček in otroško kolo, ne da bi ju bilo treba razstaviti. Prav tako lahko ob odstranitvi sedežev tretje vrste prevažate pohodniško opremo, domače orodje ali hišne ljubljenčke.

Dodatna prednost so številna odlagalna mesta. Dacia Jogger ima skupaj za do 24 litrov odlagalnih mest, ki so razporejena po vsej notranjosti, da ima od njih korist vsak od potnikov, tudi tisti v tretji vrsti.

Avtoplin in hibridni pogonski sklop

Palec gor dvigujemo tudi za vozno izkušnjo, ki je taka, kakršno pričakujemo od avtomobila segmenta C. Medosna razdalja 2,9 metra vozila Dacia Jogger zagotavlja stabilnost, z 41-centimetrskimi (16'') platišči pa čvrsto stoji na cesti. Poleg tega ji toga zgradba karoserije zagotavlja trdnost.

Kar zadeva pogonski sklop, velja omeniti, da je Dacia edini proizvajalec s celovito ponudbo motorjev na dve vrsti goriva – bencin in avtoplin. Ti imajo oznako ECO-G, predstavljajo pa ekonomično in hkrati tudi do okolja prijazno možnost. Dacia z rabo avtoplina združuje enostavnost uporabe, prijetnost vožnje, manjši izpust CO2 in večji doseg, tovarniška vgradnja te tehnologije pa pomeni jamstvo za varnost in zanesljivost. Posoda za avtoplin je vgrajena na mesto, kjer je sicer rezervno kolo. Poraba goriva motorja ECO-G 100 v mešanem ciklu WLTP znaša od 7,4 litra na 100 kilometrov (ob izpustu 118 gramov CO2 na kilometer). Ob vožnji na avtoplin je izpust CO2 modela Dacia Jogger v povprečju za deset odstotkov manjši kot pri enakovrednem bencinskem motorju. Še več, zahvaljujoč dvema posodama za gorivo (40 litrov za avtoplin in 50 litrov za bencin) ponuja več kot tisoč kilometrov skupnega dosega.

Ponudba pogonskih sklopov Dacia Jogger je sedaj dopolnjenja še s hibridno različico HYBRID 140, s katero je mogoče uživati v tihi vožnji in preostalih prednostih hibridne tehnologije, ne da bi pri tem izgubili prilagodljivost in udobje vozila Jogger. Da je Jogger vsestranski avtomobil, dokazuje tudi podatek, da je bil od začetka zasnovan s predvidenim prostorom za vgradnjo akumulatorja za hibridni pogonski sklop. Hibridna tehnologija v vozilu Dacia Jogger predstavlja kombinacijo bencinskega motorja in dveh električnih motorjev, ki s popolno usklajenostjo vplivajo na večji doseg vožnje in največjo mogočo učinkovitost delovanja. Uporaba je povsem preprosta. Vozniku ni treba skrbeti za noben parameter, saj Jogger to počne samodejno in neopazno. To zagotavlja res visoko raven ugodja in tudi sproščenosti v vožnji. Vozilo bo baterijo samodejno polnilo z uporabo kinetične energije. Med upočasnjevanjem in zaviranjem bo električni motor pretvoril gonilno silo v energijo, s katero se bo napolnila baterija. Samodejni menjalnik v kombinaciji s sistemom za upravljanje energije bo optimiziral zmogljivost in porabo vozila.

Zahvaljujoč razvoju pravega hibridnega pogonskega sklopa z več načini delovanja in ne zgolj enostavno elektrificiranega motorja z notranjim zgorevanjem lahko Jogger HYBRID 140 zagotavlja:

speljevanje vedno izključno z električnim pogonom,

užitek v vožnji v vseh okoliščinah zahvaljujoč povečani zmožnosti vožnje izključno z električnim pogonom, tudi med pospeševanjem,

izvrstno energijsko učinkovitost, še zlasti zahvaljujoč zmogljivostim samodejnega menjalnika s pomožnimi sklopnimi zobmi in brez sklopke,

regeneracijsko zaviranje in veliko zmogljivost polnjenja akumulatorja.

