Avtomobil, ki poskuša zajeziti pohod crossoverjev #foto

Razred tako imenovanih majhnih avtomobilov se v zadnjih letih v Sloveniji krči, kar je posledica predvsem vse bolj priljubljenih kompaktnih križancev. Kupci torej radi zberejo renaulta capturja namesto renaulta clia, peugeota 2008 namesto peugeota 208, nissana juka namesto nissana micre in podobno. Kljub temu pa novosti v tem razredu prinašajo tudi številne tehnične izboljšave in s tem se kakovost majhnih avtomobilov močno dviga.

Novi clio ima na primer serijske žaromete LED, peugeot 208 in opel corsa osemstopenjski samodejni menjalnik (corsa tudi matrične žaromete LED), toyota yaris napredni hibridni pogon.

Foto: Gregor Pavšič Prodaja majhnih avtomobilov bo v treh letih upadla za slabo tretjino

Nove generacije nekaterih favoritov tega razreda so tako zagotovilo za še vedno dovolj veliko zanimanje. Prav omenjeni clio, 208 in corsa so trije najnovejši modeli, s katerimi želijo njihove znamke zajeziti upadanje tržnega deleža tega razreda. Lani so v tem razredu na bruto trgu prodali 13.777 vozil in tako je imel razred še 21,5-odstotni tržni delež.

Letos se bo prodaja predvidoma ustavila pri 11.100 vozilih (18,5-odstotni delež), prihodnje leto pa bo kljub novostim na trgu upadla na vsega 10 tisoč vozil, kažejo podatki uvoznika znamke Peugeot v Sloveniji.

Video - prva vožnja peugeota 208

Oster boj med prvo četverico: renault clio, VW polo, opel corsa in peugeot 208

Pri fizičnih osebah je prodaja še ustrezno manjša. Lani so tako prodali 8.712 vozil, letos pa 7.100. Napoved za prihodnje leto obeta 6.400 fizičnih kupcev. Ker je torej trg majhen, ponudba avtomobilov pa je velika in kakovostna, se bo med znamkami vnel kar srdit boj za razpoložljive kupce.

Na bruto trgu so tako vodilni predstavniki tega razreda volkswagen polo, renault clio in opel corsa, četrto mesto pa zaseda prav francoski peugeot 208.

Novi 208 je tudi tehnološko zelo izpopolnjen avtomobil. Ponaša se z novo generacijo digitalnih 3D-merilnikov, z izjemno sistema nočnega vida pa je skoraj vse varnostno-asistenčne sisteme podedoval od novega peugeota 508. Foto: Gregor Pavšič

Kaj bo drzni peugeot 208 ponujal v Sloveniji?

Včeraj smo prav ta avtomobil lahko prvič pozdravili tudi v Sloveniji. Spomnimo, dvestoosmico nove generacije smo pred dobrim mesecem že vozili na Portugalskem. To je izrazito dinamično oblikovan avtomobil, ki je drzen, poseben. Že podatek, da bo prav najbolj kričeča (kovinska) rumena barva edina na voljo brez doplačila, je zelo zgovoren.

Novi 208 je tudi tehnološko zelo izpopolnjen avtomobil. Ponaša se z novo generacijo digitalnih 3D-merilnikov, z izjemno sistema nočnega vida pa je skoraj vse varnostno-asistenčne sisteme podedoval od novega peugeota 508. Novost pri avtomobilu je tudi povsem električni pogon, ki s 100-kilovatnim motorjem in baterijo zmogljivosti 52 kilovatnih ur obljublja realne dosege do 300 kilometrov.

Medtem ko smo nedavno že temeljito preizkusili novega renaulta clia, nas v prihodnjih tednih čakata tudi obsežnejša testa tako opla corse (ta je tudi v finalu izbora Slovenski avto leta) in peugeota 208. Več o prvih vtisih o avtomobilu v zgornjem videu z naše prve vožnje s Portugalske, tokrat pa še nekaj več o cenah tega avtomobila. Povsem vstopna cena pri začetni ceni allure znaša 13.300 evrov, ob ustreznem financiranju lahko cena akcijskega modela pade na 12 tisočakov.

Osnovni paket allure sicer prinaša serijsko samodejno zaviranje v sili, sistem za prepoznavanje prometnih znakov in držanje smeri znotraj prometnega pasu, nadzor utrujenosti voznika, enoobmočno klimatsko napravo, daljinsko zaklepanje, analogne merilnike i-cockpita in podobno.

Delež dizelskega 208 zanemarljiv, električnih različic bo slabih 10 odstotkov

Enako kot pri Oplu tudi prodajni načrti Peugeota za leto 2020 v Sloveniji napovedujejo 1.200 prodanih vozil 208, od tega jih bo predvidoma sto električnih. Kar 95-odstotni delež v tem razredu imajo bencinski motorji in tudi pri 208 bo delež dizelskih le vzorčen oziroma namenjen flotnim kupcem.

Pregled motornih različic – peugeot 208 in e-208