Avstrijski dobavitelj zakuhal vpoklic Audija v ZDA

Antolin Group je sicer globalni avtomobilski dobavitelj, ki ima svoj sedež v Španiji. Njihov osrednji posel je izdelava notranje opreme, ki jo med drugim izdelujejo tudi v Avstriji. Natančneje v mestu Ebergassing, južno od Dunaja. Kot kaže, je prav sestavni del iz te tovarne zakrivil velik vpoklic audijev v ZDA, ki zajema več kot 94 tisoč športnih terencev Q7.

Vpoklic predvsem preventiven

Ameriški urad za prometno varnost NHTSA je opozoril, da obloga stebrička C ni dovolj debela in tako v primeru trka, ko bi potnik vanj udaril z glavo, ne bi vsrkala dovolj energije. Kot so sporočili iz Audija, so to pomanjkljivost odkrili že pri lastnih internih kakovostnih testih. Vključeni so modeli med julijem 2017 in marcem 2020, predvidoma gre le za vozila, namenjena ZDA, je poročal nemški Auto Motor und Sport.

Dobavitelj iz Ebergassinga naj bi medtem že popravil napako in prilagodil proizvodnjo. Vpoklic je predvsem preventivne narave, saj ob morebitnem trku glave potnikov ščiti predvsem stranska varnostna blazina.