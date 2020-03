Avstrijci bodo iz ZDA uvažali ta ekskluzivni avto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijci so se odločili in pričeli uvažati najbolj divjega mustanga ta hip. Foto: Peicher

Od kod Avstrijci kupujejo mustange GT500, ni znano, a cena je, v primerjavi z ameriškimi, precej zasoljena. Čez mejo bo treba namreč za najmočnejšo različico mustanga plačati 110 tisoč evrov oziroma 155 tisoč evrov za posebno dirkalno različico s paketom ogljikovih vlaken. Ker gre za zelo zaželen avto z dolgo čakalno dobo, so ga v ZDA prodajali tudi za 168 tisoč evrov, kar na koncu naredi evropsko ceno precej realno.

Zver na štirih kolesih

GT500 si je od šibkejšega brata GT350 izposodil blok motorja, a so inženirji za čim večjo moč namestili ogromen kompresor z 2,65 litra GT500 bo čez mejo stal vsaj 110 tisoč evrov. Foto: Ford kapacitete. Gre za večji kompresor kot pri modelih hellcat in camaro, ter le za malenkost manjšega, kot je vgrajen v demona.

Če ste v notranjosti pričakovali klasično ročico ročnega menjalnika, ste se zmotili. Ford je v GT500 vgradil sedemstopenjski samodejni dvosklopkovni menjalnik Tremec, ki prenaša navor na zadnjo os prek posebne pogonske gredi iz ogljikovih vlaken. Sam menjalnik je sposoben zamenjati prestavo v 100 milisekundah in prinaša številne vozne profile - normal, sport, drag in track. Na voljo sta tudi zelo priljubljena programa line-lock in launch control.

Kaj prinaša 45 tisočakov doplačila?

Paket ''Carbon Fiber Track Package'' prinaša 20-palčna platišča iz ogljikovih vlaken, posebne pnevmatike Michelin Pilot Sport Cup 2, prilagodljiv zadnji usmerjevalnik zraka in dodatna aerodinamična zakrilca iz ogljikovih vlaken. Pri Fordu odstranijo še zadnjo sedežno klop.

Osemvaljni 5,2-litrski motor s kompresorjem ima dih jemajočih 515 kilovatov in 847 njutonmetrov navora. Do stotice se izstreli v 3,5 sekunde in prevozi eno miljo v enajstih sekundah.