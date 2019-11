Audijev novi avto, ki bo poskrbel za obračanje glav #foto

Foto: Gašper Pirman

Čustva premagajo zmernost

Tako kot sporoča že njegovo ime, si je Q3 sportback osnovo izposodil pri modelu Q3, vendar so mu v Ingolstadtu namenili športnejši Foto: Gašper Pirman videz s črno obarvano masko hladilnika in trapezoidnimi zračniki. Nekoliko so poudarili še linije na pokrovu motorja in mu dodali matrične žaromete LED. Športni videz se nadaljuje tudi proti zadku, kjer so oblikovalci z dodatno linijo poudarili stranske zaščite blatnikov. Seveda je največja novost usločena strešna linija, ki poskrbi, da je Q3 sportback videti bistveno daljši kot običajni Q3.

A razlika je minimalna: od Q3 je daljši za 16 milimetrov in ima 23 milimetrov nižjo strešno linijo (predvsem zaradi odstranitve strešnih letev). Zaradi pnevmatik je sicer od tal za štiri milimetre bolj oddaljen kot Q3, prtljažni prostor pa pri obeh meri 530 litrov. Zaradi strešne linije je manjši le pri podrti zadnji klopi, kjer Q3 zmaga za 125 litrov (1.400 proti 1.525 litrov).

Kaj pravi trg?



Prodaja avtomobilov v Sloveniji je v primerjavi z lanskim letom do začetka oktobra za 4,4 odstotka nižja, a pogled na razred SUV vliva optimizem pred začetkom prodaje modela Q3 sportback. V primerjavi z lanskim letom se je tržni delež povečal že na 51,3 odstotka, prav tako pa raste delež prodanih avtov v segmentu, kjer bo kupce iskal najnovejši Audijev avto.



Cene za Q3 sportback se začnejo pri 36 tisoč evrih, kot stane vstopni 35 TFSI z ročnim menjalnikom. Do konca leta bo na voljo še s 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom, ki prinaša tudi tehnologijo blagega hibrida. Cene za močnejši bencinski motor s štirikolesnim pogonom quattro se začnejo pri 45.500 evrih. Za najbolje prodajani motor med vsemi, 35 TDI, bo treba pripraviti vsaj 39 tisoč evrov oziroma tisočaka več s quattrom. 40 TDI quattro s samodejnim menjalnikom stane skoraj 43 tisoč evrov.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Manj prostora za več denarja?

Čeprav v notranjosti na prvi pogled ni razlik, lahko na zgornje vprašanje pritrdimo. Pri vozniku je v primerjavi s Q3 vozniški prostor nespremenjen. Materiali so na vrhunski ravni, raven izdelave prav tako. Pred voznikom so serijsko vgrajeni digitalni merilniki in večopravilna enota velikosti 10,25 palca. Ob izbiri boljšega paketa S-line se velikost osrednjega zaslona poveča na 12,3 palca.

Večja razlika je zadaj. Hitreje spuščajoča se strešna linija ima vpliv na glavam namenjen prostor, zato bi lahko imeli višji potniki pri sedenju nekaj težav. A kljub svoji vizualni nadgradnji ostaja Q3 sportback praktičen SUV, ki bo s pomično zadnjo klopjo našel kar nekaj simpatij. Mirne vesti lahko rečemo, da gre za enega najbolj prostornih kompaktnih terencev.

Na voljo štirje motorji, dva menjalnika in štirikolesni pogon

Oznaka Prostornina Menjalnik Moč v kW/KM Navor v Nm 35 TFSI 1,5 6 stop. ročni, 7 stop. samodejni 110/150 250 45 TFSI 2,0 7 stop. samodejni 169/230 350 35 TDI 2,0 7 stop. samodejni 110/150 340 45 TDI 2,0 6 stop. ročni, 7 stop. samodejni 140/190 400

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman