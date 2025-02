Audi: Tesla za nas ni več premijska znamka

Audi je v Slovenijo pripeljal nova A6 e-tron in Q6-etron, več o obeh avtomobilih pa v prihodnjih dneh. Foto: Gregor Pavšič Audi je v Slovenijo pripeljal prvo med letošnjimi premijskimi novostmi za slovenski avtomobilski trg. To sta električna modela Q6 in A6, o katerih podrobneje poročamo jutri. Tokrat več o razmerah na premijskem trgu v Sloveniji, kjer je bil v zadnjih letih prodajno najuspešnejši prav Audi.

Na trgu se postopno obetajo spremembe. Tako Audi kot Mercedes sta že napovedala korak stran od svojih najcenejših avtomobilov. Pri Mercedesu bodo dali prednosti vrednosti vozila in ne številčnosti, saj jih zanimajo predvsem donosi - ti so bili lani za premijsko znamko zelo nizki (6-8 %). Podobne načrte so že napovedali tudi pri Audiju.

Premijski avtomobili so zasedali 12,5 odstotka trga

Lani je bruto avtomobilski trg v Sloveniji znašal dobrih 49 tisoč novih avtomobilov, od tega je bilo premijskih okrog 6.200 - to je pomenilo skoraj 13 odstotkov trga. Najvišje tržne deleže so imeli Audi (30,9 %), BMW (23,8 %), Mercedes (15,6 %), Tesla (13,7 %) in Volvo (6,3 %). Količina prodanih premijskih avtomobilov je bila lani v primerjavi z letom 2023 nižja za slabih osem odstotkov.

Poleg omenjenih dveh audijev (Q6, A6) bo letos v Sloveniji premijskih novosti na avtomobilskem trgu dokaj malo. Audi za jesen napoveduje novo generacijo modela Q3, BMW novo serijo 2 gran coupe, Mercedes-Benz pa povsem novi (električni in hibridni) CLA.

Tesla ima nad mejo 100 tisoč evrov le dva nišna avtomobila (model S, model X). Foto: Gregor Pavšič

Audi je iz premijske konkurence umaknil Teslo

Pri slovenski statistiki je zanimiva podrobnost, da vsaj pri Audiju letos med premijske tekmece ne štejejo več Tesle. Še lani in predlani so jo redno uvrščali v vse prodajne preglede, kar je pozitivno vplivalo predvsem na prodajno rast električnih premijskih avtomobilov, zdaj pa to ne velja več.

“To je odločitev na ravni koncerna, Tesla je za nas volumenska znamka,” je pojasnil Franci Bolta, direktor znamke Audi v Sloveniji.

O tem, katere avtomobilske znamke so zares premijske - poleg osrednjih nemških - so mnenja lahko deljena in se lahko razlikujejo tudi med avtomobili znotraj ene znamke. Audijev električni Q4 e-tron na primer prihaja z Volkswagnove platforme in ima začetno ceno celo pod 40 tisočaki oziroma na ravni najcenejše tesle. Novi električni Volvov avtomobil je v notranjosti manj “premijski” kot tesle, zato pa premijski (skandinavski) občutek dajejo nekateri novi kitajski prišleki (lynk&co 2, polestar …). Pri Audiju med premijske znamke oziroma tekmece štejejo tudi Porsche, Mini, Lexus, Land Rover, Jaguar in Maserati.

Kako se je začelo letošnje leto?

Letošnje leto je postreglo šele s prodajnimi rezultati enega meseca, toda vendarle - prodaja na bruto trgu je bila januarja za skoraj štiri odstotke nad lanskim januarjem, prodaja premijskih pa je padla za več kot devet odstotkov. Delež premijskih avtomobilov med novimi registracijami je znašal 12 odstotkov.

Glede na nizke prodajne številke Tesle v januarju (vpliv predvsem čakanja na prenovljeni model Y), vsaj umik njihovih številk ni bistveno vplival na Audijevo statistiko slovenskega avtomobilskega trga.