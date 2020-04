Audi A6: prvi karavan znamke s priključnim kablom #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Audi je že lani na ženevskem avtosalonu predstavil priključni hibrid A6, vendar le v limuzinski obliki. Dobro leto kasneje je enak pogon z 270 kilovati, 500 njutonmetri in 51 kilometri električnega dosega na voljo še v karavanu.

A6 55 TFSIe quattro, kot je njegovo polno ime, poganjata dvolitrski štirivaljni bencinski motor in elektromotor, integriran v menjalnik. Skupna sistemska moč se ustavi pri 270 kilovatih in 500 njutonmetrih navora. Gre za enak priključnohibridni pogon, kot je vgrajen v modelih Q5 in A7 sportback, vendar je A6 postal prvi karavan v zgodovini znamke z vtičnico za polnjenje baterije.

50 kilometrov na elektriko

Že quattro v njegovem imenu sporoča, da se navor prenaša prek vseh štirih koles, zato ta družinski ekolog do stotice Foto: Audi potrebuje vsega 5,6 sekunde. Maksimalna hitrost je omejena na 255 kilometrov na uro, v električnem načinu pa je hitrost omejena na 135 kilometrov na uro. Po merilnem ciklu WLTP znaša njegov električni doseg ob polni bateriji 51 kilometrov, kar je nekaj kilometrov manj kot pri limuzinski različici.

Kot pravijo pri Audiju, bo ob polnjenju prek polnilca z zmogljivostjo 7,4 kilovata baterija polna v dveh urah in pol. Cene v Nemčiji se začnejo pri 72 tisoč evrih, kar je tri tisočake več, kot je treba odšteti za limuzino. Je pa priključni hibrid bogato opremljen že v osnovni opremi, pri kateri kupec dobi matrične žaromete, zunanji paket S-line, športne sedeže, digitalne merilnike, štiriconsko klimatsko napravo, zatemnjena zadnja stekla ...

Priključnohibridnega A6 boste spoznali po dvojih polnilnih vratcih na zadnjem delu avta. Foto: Audi