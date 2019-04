Ameriška ikona ostaja na vrhu sveta #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ford mustang je dopolnil 55 let in ob jubileju dobil lepo rojstnodnevno darilo - že četrto leto zapored je postal najbolje prodajani športni kupe na svetu.

Foto: Ford

Že več kot pet desetletij dviguje srčni utrip

Ford je lani prodal 113.066 mustangov, od tega 75.842 v ZDA, ki ostajajo največji trg. Toda ravno zahvaljujoč 27-odstotnemu prirastku prodaje v Evropi je "poskočni poni" ubranil naslov in že četrto leto zapored postal najbolje prodajani športni kupe na svetu. V globalnem smislu so pridobili pol odstotne točke in povečali tržni delež na 15,4 odstotka.

"Razbili smo kalup, ko smo predstavili mustanga pred 55 leti. Veter v laseh in radost vožnje v mustangu, ki je ikona. Nič ni boljšega od bučanja njegovega osemvaljnika na pomladni dan. Ni čudno, da je to najbolj priljubljen športni kupe na svetu," je ob mustangovem jubileju dejal Jim Farley, predsednik Forda za svetovne trge.

Na prodaj v 146 državah sveta

Mustanga lahko kupijo v 146 različnih državah, od leta 2015 so prodali že več kot pol milijona avtov. Šesta generacija ima v Evropi že 45 tisoč lastnikov. Mustang je hkrati najbolje prodajani športni kupe v kar dvajsetih evropskih državah.