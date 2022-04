Zveza spet na preizkušnji? Renault z napovedjo zatresel Nissan.

Bloomberg je v petek pisal o nameri Renaulta o zmanjšanju svojega deleža znotraj Nissana, saj naj bi potrebovali sredstva za zagon novega podjetja. Pri Renaultu želijo ločiti električne modele od preostale modelne palete, to pa bi radi storili s pomočjo ločenega podjetja. S to potezo želijo pospešiti razvoj električnih avtov ter se s tem podati v lov za Teslo in Volkswagnom.

Pri Renaultu so za Bloomberg potrdili načrte o ločenem podjetju, ki bo namenjeno razvoju in prodaji električnih modelov. Trenutno so v igri še vse možnosti, tudi možnost javne kotacije v drugi polovici prihodnjega leta. Te načrte bi moral odobriti še Nissan, je povedal Thierry Pieton, finančni direktor Renaulta, in dodal, da je japonski avtomobilski proizvajalec "v zanki", saj je Renault pretehtal svoje možnosti.

Po izbruhu škandala izboljšali odnose

Zveza med Renaultom in Nissanom traja že dve desetletji. Pred leti se jima je pridružil še Mitsubishi, a znotraj skupine so se začele kazati razpoke. Po izbruhu škandala s Carlosom Ghosnom leta 2018 so okrepili zavezništvo. Zavezali so se, da bodo povečali vložek v razvoj skupnih tehnologij. Letos januarja so sporočili, da bodo še poglobili sodelovanje pri razvoju električnih vozil. Predstavili so podrobni petletni načrt, vreden 24 milijard evrov. A tudi poglobljeno sodelovanje ni povsem zakrpalo nastalih lukenj znotraj zveze. Težave so predvsem na Japonskem. Renault si namreč lasti 43,4 odstotka Nissana. Francozi so rešili Nissan pred dvema desetletjema, a zdaj so z vidika prodajnih številk začeli zaostajati za Japonci, kar vzbuja precej negodovanja predvsem na japonski strani.

Čeprav je Nissan že prej predstavil svoj električni model ariya, je na ceste prej zapeljal Renaultov megane e-tech electric. Foto: Gašper Pirman